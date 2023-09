La vuelta al cole en Andalucía costará 400 euros de media por niño

El día 11 de septiembre arranca el curso escolar para los alumnos de Infantil y Primaria de la comunidad andaluza, y el día 15 para los de Secundaria, Bachillerato y FP. En total, casi 1,8 millones de estudiantes volverán a las aulas en un año con la inflación desbocada. Así, la vuelta al cole supondrá este año un enorme esfuerzo para las familias, que tendrán que afrontar los gastos de libros, material escolar, uniformes, actividades extraescolares, ect. Según los informes de varias consultores, el desembolso medio en Andalucía será de 400 euros por alumno.

Los estudios realizados por la Unión de Consumidores de Málaga y el Observatorio Cetelem coinciden en esta cifra, si bien el último detalla que el coste este curso es un 21,2% menor al de 2022.

El estudio de la Unión de Consumidores de Málaga ofrece un desglose de precios. Según las encuestas realizadas por este organismo, el gasto promedio de los libros escolares es de 66,07 euros, teniendo en cuenta que un 78,6 % de la muestra cuenta con el programa de gratuidad que ofrece la Junta de Andalucía. El comercio por el que se decantan las familias para comprar los libros de texto del curso escolar son las papelerías (60,7%) debido a la cercanía, comodidad y el fomento del comercio local, seguido de las grandes superficies como centros comerciales (19,3%), el propio centro escolar (10,4%) y, por último, a través de Internet (9,6%).

Actualmente, el gasto promedio del material escolar, según la Unión de Consumidores, es de 102,68 euros aproximadamente, muy similar al gasto de 2022 que ascendía a 102,83.

Respecto a la ropa y los uniformes, en esta categoría su estudio diferencia el gasto de vestir a un menor que utilice uniforme escolar de aquellos que no lo hacen. Así, el gasto promedio en uniformes es de 49,11 euros por hijo. Sin embargo, en niños que no utilizan uniforme escolar el gasto en esta categoría se dispara hasta los 100 euros. Al respecto, este organismo inciden en que es relevante señalar que el 60,7 % de los encuestados no utiliza uniforme. Por otro lado, el gasto medio en otras prendas, algunas necesarias para las actividades extraescolares, asciende a 87,50 euros.

En cuanto a los ordenadores y tablets, a día de hoy, el gasto promedio es de 31,25 euros aproximadamente.

El impacto de la inflación

El alza de los precios ha provocado que muchas familias tengan serias dificultades en afrontar todos los gastos que supone la vuelta a las aulas. De hecho, el 57% de los encuestados por el Obsevatorio Cetelem declara que la inflación les afectará. Entre las soluciones que los andaluces tendrán en cuenta para tratar de paliar este aumento de costes, un 46,6% asegura que reutilizará material del año anterior, un 36,1% se acogerá a planes como el «Plan accede», en el que ofrecen sus libros del curso anterior a cambio de los del curso presente ; y un 29% recurrirá a compras de segunda mano.

No obstante cabe señalar, siempre según Cetelem, que la vuelta al cole en Andalucía es una de las más baratas de España : según slos cálculos de este observatorio, alrededor de un 9% menos.