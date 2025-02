Las personas no somos los únicos protagonistas de los refranes y las frases hechas populares, tenemos grandes competidores: los animales y mascotas. La fauna está presente en la jerga y el vocabulario cotidiano de todas las lenguas del mundo. En España decimos que 'A caballo regalado, no le mires el diente', por ejemplo, y los anglosajones utilizan 'Están derramándose gatos y perros' ("It's pouring cats and dogs") para referirse a las lluvias fuertes.

Muchas de las expresiones populares son de origen rural, y las metáforas que utilizan están basadas en la observación del mundo natural que nos rodea. Los auspicios de la antigua Grecia observaban el vuelos de los pájaros para hacer predicciones sobre el futuro y la climatología. De la misma forma, nuestros antepasados se dieron cuenta de muchas relaciones que ocurrían entre el comportamiento animal y el mundo (no necesariamente causales), y las plasmaron en metáforas que han pasado hasta nosotros.

Como contábamos recientemente en LA RAZÓN, existen decenas de dichos con los animales como protagonistas y que guardan una sólida base científica, o al menos una buena predicción de las demostraciones empíricas que se demostraron más adelante. Un buen ejemplo de ello es la frase de "ser más listo que un ratón colorado", que podría guardar una estrecha relación con Charles Darwin y sus viajes por América del Sur.

En el caso que hoy exponemos, las protagonistas son las peculiares cabras montesas, con su natural predilección por los terrenos escarpados y pedregosos. Estos mamíferos astados pueden encontrarse por muy diversas zonas de España, donde existen ciertas especies endémicas de la Península Ibérica con características únicas y muy especiales.

'La cabra siempre tira al monte' es más que un refrán, la ciencia lo confirma

La expresión "la cabra siempre tira para el monte" se utiliza en España para hacer referencia a lo difícil que resulta luchar contra la propia naturaleza, ya sea en términos de hábitos, instintos o tendencias innatas. Como sucede en esta y otras tantas ocasiones, primero llega el conocimiento popular y su gran observación, y ya siglos después la ciencia para confirmarlo.

El ser humano, en menor medida, pero igual que los demás animales, está sujeto a muchos impulsos básicos y tendencias naturales, aunque tengamos mayor capacidad para reprimirlos o sofisticarlos. La explicación científica que confirma que "la cabra siempre tira para el monte" puede darse desde varias disciplinas muy diversas. Como veremos a continuación, el hecho de seguir los impulsos de forma natural no es algo irracional, sino que está relacionado con aumentar las probabilidades de supervivencia.

1. Neurociencia

El cerebro humano está diseñado para ahorrar energía, lo que significa que prefiere seguir rutas neuronales ya establecidas en lugar de crear nuevas. Por eso, los hábitos y patrones de comportamiento son tan difíciles de cambiar. Aunque nuestro cerebro pueda adaptarse y aprender cosas nuevas, los circuitos establecidos en la infancia y la adolescencia tienen un peso importante sobre nuestras decisiones.

Cuando hacemos algo que nos resulta placentero o familiar, el cerebro libera dopamina, un neurotransmisor que refuerza el comportamiento y nos impulsa a repetirlo. Aunque tengamos la capacidad para adaptarnos a diferentes entornos, como 'la cabra que tira al monte', es normal que sintamos nostalgia sobre muchos aspectos y nos reconforte volver a ellos.

2. Genética

Diferentes estudios en genética han demostrado que ciertos rasgos de personalidad y preferencias están influidos por nuestro ADN. Por ejemplo, se ha comprobado cómo gemelos idénticos separados al nacer muestran comportamientos similares a pesar de haber crecido en entornos diferentes, lo que sugiere una predisposición biológica.

Por otra parte, aunque a través de la epigenética sabemos que el entorno influye en la activación de ciertos genes, la base genética sigue siendo un factor clave en nuestras tendencias naturales. Tanto 'la cabra' como nosotros seguimos con más predisposición unas rutas que otras, debido a nuestra programación cromosómica.

3. Etología

Las cabras, literalmente, 'tiran al monte'. Son animales adaptados a terrenos montañosos y, aunque se críen en granjas, su instinto las lleva a buscar alturas y explorar lugares difíciles. Hay cierta clase de comportamientos que no dependen del entorno, sino de la evolución. Por ejemplo, si se libera un lobo criado en cautiverio en la naturaleza, su instinto lo llevará a cazar, marcar territorio y buscar una manada, aunque nunca haya aprendido durante su crianza.

4. Psicología

Como hemos explicado antes, los humanos tendemos a volver a lo que nos resulta familiar, incluso cuando intentamos alejarnos. Las llamadas 'disonancias cognitivas' se producen cuando alguien intenta cambiar, pero se enfrenta a un conflicto interno. En muchas ocasiones, esa persona suele regresar a sus creencias o comportamientos previos para reducir la incomodidad.

Muchas personas que intentan adoptar hábitos nuevos (como dejar de fumar o comenzar una nueva dieta) recaen en sus viejas costumbres, ya que no es nada sencillo dejar viejas costumbres y sustituirlas por otras nuevas. El refrán "la cabra siempre tira al monte" no solo es una observación popular, sino que tiene sólidas bases en distintas disciplinas científicas. Aunque podemos cambiar y adaptarnos, nuestra naturaleza juega un papel clave en nuestras decisiones y comportamiento, más del que nos gustaría admitir.