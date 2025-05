Este gesto de tu perro podría ser más grave de lo que crees, según un veterinario

Los perros son para muchas personas más que una mascota: son compañeros fieles, miembros de la familia y una fuente inagotable de cariño y alegría. Su presencia aporta bienestar emocional, y en muchos casos hasta seguridad. Pero a pesar de la estrecha relación que muchas personas tienen con sus animales, hay algo que nunca dejará de ser un reto: no pueden hablar. No pueden exprsear con palabras si algo les duele, si algo les molesta o si hay algo que no va bien. Por eso, aprender a interpretar sus gestos, rutinas y comportamientos se vuelve fundamental para garantizar su salud y bienestar.

Uno de esos comportamientos que muchas veces puede pasar desapercibido al atribuirse erróneamente a una manía es que los perros se laman las patas con frecuencia. Sin embargo, detrás de este gesto aparentemente inofensivo puede haber algo más. El veterinario y director de Comunicación Científica e Investigación, Manuel Pérez, ha publicado un vídeo en TikTok, en la cuenta @waggy’s, en el que explica por qué hay que prestar atención cuando un perro se lame las patas de forma excesiva. En él, detalla tres posibles razones por las que puede estar ocurriendo este comportamiento.

Los tres motivos

Pérez comienza explicando que, en muchos casos, este comportamiento puede estar vinculado al dolor: "Cuando un perro de repente comienza a lamer mucho sus patas suele ser un indicativo de dolor. Este dolor puede ser generado por heridas, alguna uña rota, entre otras causas", concluye.

Otra de las posibles razones, según el veterinario, es que el animal esté siendo afectado por una alergia o alguna infección en la piel: "El lamido crónico se atribuye a infecciones o alergias, las cuales pueden provocar que la piel esté más débil, y por ende esté más propensa a sufrir irritaciones."

La tercera causa que menciona Pérez es la picadura de pulgas. "La saliva de la pulga causa un picor muy fuerte que puede llevar a que se lama y mordisque compulsivamente sus patitas", señala. Y lanza una recomendación final a todos los dueños de perros: "Si tú notas algún cambio del comportamiento normal de tu mascota, es muy importante que lo lleves al médico veterinario para que él te dé un diagnóstico acertado."