Las dos plantas que si tienen en casa mantendrán a las pulgas y garrapatas alejadas

¿Sabías que algunas plantas pueden ayudarte a mantener pulgas y garrapatas fuera de tu hogar? Además de embellecer los espacios, ciertas especies actúan como repelentes naturales contra estos molestos parásitos. Especialistas en jardinería y control de plagas aseguran que tener estas plantas en casa puede ser una solución efectiva y ecológica para proteger a tus mascotas y a tu familia.

Pulgas y garrapatas no solo son una molestia, sino que también pueden transmitir enfermedades tanto a animales como a humanos. Por eso, mantenerlas alejadas es esencial para garantizar un entorno saludable. Aunque en el mercado existen numerosos productos químicos para combatirlas, muchas personas buscan alternativas naturales para evitar posibles efectos secundarios en sus mascotas o en los habitantes del hogar.

Lavanda: Aroma agradable, efecto repelente

La lavanda no solo es conocida por su fragancia relajante y sus propiedades calmantes, sino también por su capacidad para repeler pulgas y garrapatas. Estas plagas no toleran el fuerte aroma de sus aceites esenciales, lo que las mantiene alejadas de las áreas donde se encuentra esta planta.

Una planta de Lavanda sobre la ventana de una casa istock

Colocar macetas de lavanda en ventanas, puertas o en el jardín no solo perfuma el ambiente, sino que también crea una barrera natural contra estos insectos. Además, sus flores pueden secarse y colocarse en saquitos en armarios, camas de mascotas o en espacios donde suelen descansar los animales domésticos.

Otra opción es utilizar el aceite esencial de lavanda. Mezclando unas gotas con agua en un pulverizador, se puede rociar suavemente sobre las áreas donde podrían esconderse pulgas y garrapatas. Sin embargo, se debe evitar aplicarlo directamente sobre las mascotas, ya que algunos animales pueden ser sensibles a los aceites esenciales.

Menta: Refrescante para ti, molesta para las plagas

Otra planta eficaz para ahuyentar a pulgas y garrapatas es la menta. Su intenso olor resulta desagradable para estos parásitos, evitando que se acerquen a los lugares donde crece. Además, la menta tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas, lo que la convierte en una excelente opción para mantener un ambiente limpio y libre de plagas.

Una planta de menta en el patio de una casa istock

La menta es fácil de cultivar y se adapta bien a macetas en interiores o en el jardín. Para potenciar su efecto, se recomienda triturar algunas hojas y esparcirlas en las zonas frecuentadas por mascotas, como sus camas o alfombras. También se puede preparar una infusión concentrada con hojas de menta y rociar el líquido resultante en los rincones de la casa.

Además de actuar como repelente, la menta tiene múltiples usos. Sus hojas pueden utilizarse en la cocina para dar un toque fresco a las comidas o en infusiones relajantes, lo que convierte a esta planta en un aliado multifuncional en el hogar.

Otros consejos para potenciar su efectividad

Si bien la lavanda y la menta son grandes aliadas en la lucha contra pulgas y garrapatas, es importante complementar su uso con buenas prácticas de higiene.

Aspirar regularmente: Pasar la aspiradora por alfombras, tapetes y muebles ayuda a eliminar huevos y larvas de pulgas.

Pasar la aspiradora por alfombras, tapetes y muebles ayuda a eliminar huevos y larvas de pulgas. Lavar la cama de las mascotas: Limpiar las camas de los animales domésticos con frecuencia reduce las posibilidades de infestación.

Limpiar las camas de los animales domésticos con frecuencia reduce las posibilidades de infestación. Cuidado al aire libre: Si tienes jardín, asegúrate de mantener el césped corto y eliminar hojas secas o escombros donde las garrapatas podrían esconderse.

Protección natural y sin químicos

Utilizar estas plantas como método preventivo no solo es eficaz, sino también seguro para mascotas y niños, ya que no implica el uso de productos químicos. Sin embargo, es importante recordar que, aunque ayudan a repeler, no eliminan infestaciones existentes. En casos graves, se recomienda combinar su uso con otras medidas de control de plagas o consultar a un especialista.

Si estás buscando una forma natural, aromática y efectiva de proteger tu hogar de pulgas y garrapatas, la lavanda y la menta son tus mejores aliadas. Además de mantener alejadas a estas plagas, aportarás un toque de frescura y belleza a tus espacios.