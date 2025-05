Juanjo, veterinario, da las claves para elegir mascota: "Yo no tendría estas cinco razas de perros"

No todas las razas de perros son iguales, y algunas requieren más atención y cuidados que otras. Juanjo, veterinario con años de experiencia en el sector y Tik Toker, nos ofrece su opinión sobre las razas que, en su opinión, son más complicadas para aquellos que no están preparados para afrontar sus necesidades específicas.

"Si tuviera que recomendar razas para personas que buscan una mascota fácil de cuidar, hay opciones mucho mejores", afirma Juanjo. "Las siguientes cinco razas, aunque son muy populares, tienen características que pueden presentar problemas de salud o de comportamiento si no se cuidan adecuadamente". Aquí, desglosamos las razones por las que el veterinario no recomendaría tener estos perros como mascotas.

Shar Pei: un perro adorable, pero con problemas de piel

El Shar Pei es una de las razas más distintivas, conocida por sus profundas arrugas en la piel y su expresión serena. Sin embargo, las arrugas pueden ser una fuente constante de problemas para la salud del perro. Juanjo explica que, debido a su piel extremadamente arrugada, los Shar Pei son propensos a infecciones dérmicas, especialmente en las zonas de los pliegues. Estas áreas tienden a acumular humedad y suciedad, lo que crea un ambiente perfecto para el crecimiento bacteriano.

Las infecciones en la piel son muy comunes en los Shar Pei. Si no se les limpia y seca adecuadamente después de cada baño o paseo, pueden desarrollar dermatitis, que es una de las condiciones más complicadas de tratar. Además, el Shar Pei es susceptible a otros problemas de salud, como displasia de cadera y problemas respiratorios debido a su hocico corto.

Teckel (Dachshund): un perro con problemas de columna

El Teckel, o Dachshund, es una raza que, a primera vista, es adorada por su tamaño pequeño y su cuerpo largo. Sin embargo, Juanjo advierte que su estructura física hace que el Teckel sea propenso a problemas de columna, particularmente a la discospondilitis y hernias discales. La combinación de un torso largo y patas cortas ejerce presión adicional sobre su columna vertebral, lo que puede provocar graves problemas si no se controla.

"El Teckel es una raza que, con el tiempo, puede desarrollar problemas en su columna vertebral, especialmente si no se le proporciona el ejercicio adecuado", comenta Juanjo. Además, esta raza es susceptible a la obesidad, lo que agrava los problemas de la columna. Debido a su propensión a lesiones en la espalda, los Teckels no son ideales para hogares con niños pequeños o personas que puedan no ser capaces de proporcionar el cuidado adecuado para evitar estos problemas.

Rottweiler: un perro fuerte pero con necesidades de socialización

El Rottweiler es un perro grande y fuerte, conocido por su lealtad y protección. Sin embargo, debido a su tamaño y naturaleza protectora, los Rottweilers requieren una socialización temprana y constante para evitar problemas de agresividad o ansiedad. Estos perros pueden ser extremadamente territoriales, y si no se socializan correctamente desde una edad temprana, pueden desarrollar problemas de comportamiento que los hacen difíciles de manejar. Además, desarrollan tumores tempranos que acortan su calidad de vida.

Chihuahua: pequeño, pero con grandes problemas de salud

El Chihuahua es una de las razas más pequeñas y, a menudo, más populares debido a su tamaño compacto y su personalidad vivaz. Sin embargo, Juanjo subraya que los Chihuahuas pueden ser muy frágiles debido a su tamaño y a sus delicadas estructuras óseas. Además, esta raza tiene una alta predisposición a padecer problemas dentales, como la acumulación de sarro y la pérdida prematura de dientes.

Dálmata: un perro activo pero con predisposición a la sordera

El Dálmata, famoso por su pelaje blanco con manchas negras, es otro perro que puede ser problemático para dueños inexpertos. A pesar de ser conocido por su energía y personalidad amistosa, los Dálmatas tienen predisposición a varios problemas de salud, siendo la sordera uno de los más comunes. Aproximadamente un 10-12% de los Dálmatas nacen con sordera unilateral o bilateral, lo que puede dificultar su entrenamiento y manejo si no se detecta a tiempo.

"Los Dálmatas son perros con mucha energía, por lo que requieren ejercicio constante para evitar el aburrimiento y la ansiedad. Si no se les da suficiente ejercicio, pueden desarrollar problemas de comportamiento". Además, esta raza es propensa a desarrollar cálculos urinarios, lo que puede ser un problema de salud serio si no se gestionan adecuadamente.