En el armario de Doña Letizia: esta es la desconocida firma española en la que también confía

Que la reina Letizia apuesta por la ‘marca España’ normalmente durante sus actos oficiales, es algo que todos los españoles sabemos. Porque además de optar por relevantes y célebres firmas tan conocidas del panorama textil de nuestro país como son, por ejemplo, Zara, Mango o Adolfo Domínguez, la vigente consorte también opta al mismo tiempo por exclusivos diseños de creadores menos populares como es la firma The 2nd Skin Co.

Detrás de la firma que viste también a otras personalidades españolas como la exitosa empresaria Nuria March o la actriz Elsa Pataky, e incluso a celebridades internacionales de la talla de Paris Hilton o Jennifer López, está el perseverante trabajo del zaragoza Antonio Murillo y su socio, el madrileño Juan Carlos Fernández. Unos diseños que, desde hace ya casi cinco años, tienen un sitio preferente en el armario de nuestra reina.

Detrás de la firma está un aragonés

La primera vez que Letizia vistió de The 2nd Skin Co fue en 2021, durante la correspondiente ceremonia de los Premios Princesa de Asturias de ese año. Y sería la primera de muchas, pues la esposa de Felipe VI incluso ha optado por la exclusiva firma del aragonés para brillar en uno de sus últimos viajes oficiales en diciembre de 2024: la experiodista optó por la mencionada firma de ropa española para poner el broche de oro a su visita oficial junto al Rey en Nápoles, donde este fue investido como doctor ‘honoris causa’.

Su impresionante ‘look’ estuvo compuesto por una camisa blanca con botones forrados también blancos y una sofisticada falda larga de bastante volumen, tejida en tafetán de color nude, con cinturilla y pequeños frunces en su parte más superior y adornada con sutiles cristales. Un estilismo con el que consiguió las mejores críticas de la prensa europea y que además combinó a la perfección con una blazer blanca, zapatos de tacón bajo y un bolso a juego de Magrit.

La Casa Real y la moda aragonesa

Casualidad o no, pero lo cierto es que no es la primera vez que las mujeres más importantes de la casa real española ponen el ojo en creadores de la comunidad aragonesa para vestir en los momentos más importantes de sus carreras institucionales. Sin ir más lejos, la misma Letizia no dudó en optar en la virtuosidad de un grande de la moda española para el día más importante de todos: su boda real. El exclusivo diseño brotó de las manos del turolense Manuel Pertegaz.

"Es un traje que pasará a la posteridad y en él he puesto toda mi experiencia, interés y cariño", explicó entonces el célebre diseñador ya fallecido en el que la Reina Sofía también confiaba plenamente para lucir sus mejores galas. Por ejemplo, el mismo día antes de la boda. Tras varios años de supuesto distanciamiento, el modisto confeccionó para la emérita un majestuoso vestido en tono champán con cuerpo de pedrería que todavía muchos tienen en la retina.