Si oyes esta palabra en Aragón, prepárate para la lluvia: el término maño que pocos entienden

Aragón no solo es reconocido por su cultural, su gastronomía o su historia, sino también por su peculiar manera de hablar. La comunidad autónoma cuenta con un léxico propio lleno de expresiones y palabras que, aunque usadas en el día a día por los aragoneses, son desconocidas para el resto de España.

Si alguna vez has visitado Aragón o has hablado con un maño, seguro que has escuchado términos que en otras partes de España apenas se usan o que, directamente, no tienen el mismo significado. Desde formas peculiares de describir la lluvia hasta expresiones cotidianas con siglos de historia, el habla aragonesa refleja su carácter único y de su tradición.

"Chipiarse" la palabra maña para describir la lluvia

Entre las muchas palabras que forman parte del vocabulario aragonés, una de las más curiosas es "chipiarse", un término que se usa cuando alguien se empapa completamente a causa de la lluvia. Mientras que en otras partes de España se dice "calarse", "mojarse hasta los huesos" o "empaparse", en Aragón es común escuchar frases como: "He llegado a casa todo chipiado", o "está lloviendo y te vas a chipiar".

El habla aragonesa también está repleta de palabras y giros lingüísticos como "Co", una de las muletillas más usadas en Zaragoza como forma coloquial de llamar a alguien, similar a "tío" o "chaval"; "esmocharse", es decir, caerse o sufrir un golpe fuerte; "rasmia", que significa fuerza, determinación y tesón; y "tozudo" que en Aragón se usa para referirse a alguien muy terco.

El aragonés está en vía de extinción

El aragonés es una de las lenguas minoritarias de España y se encuentra en una situación crítica. Considerada por la UNESCO como una lengua en peligro de desaparición, su uso ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, quedando relegado a pequeñas comunidades del Pirineo aragonés y algunas zonas rurales. A pesar de que históricamente tuvo un papel relevante en la conformación del Reino de Aragón y en la evolución del castellano.

A día de hoy, el aragonés sobrevive gracias al esfuerzo de asociaciones culturales, investigadores y hablantes que luchan por su preservación. Existen iniciativas para fomentar su uso, como programas educativos, publicaciones en esta lengua y eventos culturales que buscan dar visibilidad a un patrimonio lingüístico único. Sin embargo, la falta de una enseñanza reglada en las escuelas y su escasa presencia en los medios de comunicación hacen que la recuperación del idioma sea un reto complicado.

El aragonés no es solo un idioma, sino un testimonio vivo de la historia y la identidad de Aragón. Su desaparición supondría una pérdida irreparable para la diversidad lingüística y cultural de España. Para evitarlo, es imprescindible un mayor compromiso por parte de las instituciones y de la sociedad aragonesa en su conjunto.