Arturo Pérez-Reverte sube una publicación sobre varias señales en Asturias y se hace viral: "adoro Disneylandia"

El escritor cartagenero Arturo Pérez-Reverte, miembro de la Real Academia Española y uno de los literatos más leídos en España y más traducido, ha vuelto a generar controversia con uno de sus comentarios. Ha ocurrido en su cuenta de X (antes Twitter) y con relación a Asturias, concretamente, mostrando una imagen en la que se pueden apreciar varias señalesde tráfico que hay en el Principado. En ellos, las indicaciones aparecen escritas en dos lenguas: en castellano y en bable, la lengua regional, lo cual ha dado pie a que el novelista realizara un mordaz apunte.

De esta forma, el autor de El Capitán Alatriste (1996), obra que catapultó a este antiguo reportero de guerra al estrellato y a la cima de las listas de ventas, ha comentado con su característica ironía en dicha red social: "No puedo imaginar qué haríamos sin estas imprescindibles traducciones. Gracias sinceras. Así no se pierde nadie".

Y es que, teniendo en cuenta la fotografía publicada, sus palabras radicarían en las escasas diferencias que reflejan ambas lenguas y, por tanto, en la necesidad de "su traducción" al escribirlo de las dos formas. Se trata de términos en asturiano como "centros educativos", "residencia de la 3º edá", "centro de salú" y "área deportiva y recreativa", los cuales figuraban al lado de sus equivalentes en castellano. Si bien, aunque se entiende el enfoque jocoso que el escritor busca al interpretarlo de esta forma, más que para añadir una traducción a modo aclaratorio, lo que se podría estar buscando con esta acción por parte del Principado (sin entrar en si es más o menos acertada) es recoger las dos lenguas en la región, la oficial de toda España y la regional (el Estatuto de Autonomía no reconoce al asturiano como lengua cooficial), para que estén representadas ambas en la vida de sus habitantes.

Un comentario viral

En cualquier caso, lo que sí ha quedado fuera de toda interpretación es que su observación plasmada en este post de X se ha vuelto viral, pues ya acumula más de 1,5 millones de visitas en poco más de 48 horas, además de más de 31.200 likes, 7.000 reposts y 2.200 respuestas (aunque no todas a favor).

Entre los comentarios que los usuarios han dejado en la plataforma de Elon Musk reaccionando a su mensaje destaca uno que asegura: "algo me dice que usted prescindiría de la segunda opción". A lo que Pérez-Reverte respondió: "No, no, se equivoca. Incluso voy más allá: soy partidario que que en Galicia se rotule sólo en gallego; en Cataluña, sólo en catalán; en el País Vasco, sólo en euskera; en Asturias, sólo en bable; en Aragón, sólo en fabla; en Mursia, sólo en panocho... Adoro Disneylandia". Pues que siga el debate.