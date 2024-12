Los cinco lugares mágicos que debes de visitar en tu escapada a Asturias

Asturias es una belleza natural de punta a punta, pero si tienes dos o tres días libres te damos unas pistas para que te puedas llevar el mejor sabor de boca de esta región. Para ello, para poder ver un poco de mar, un poco de montaña, un poco de naturaleza y un poco de historia, estos son los cinco lugares que no te puedes perder en tu próxima visita.

La Cuevona: se trata de un pasadizo casi mágico que da acceso al pueblo de Cuevas del Agua, a siete kilómétros de Ribadesella. Durante los trecientos metros serpenteantes que tardarás en recorrerla, y puedes hacerlo en coche, se pueden apreciar formaciones calcáreas impresionantes: estalactitas, estalagmitas o coladas son algunas de las formaciones que por su belleza y singularidad llegan en algunos casos a recibir nombres como "La lengua del diablo" o "Las barbas de Santiago". Es una maravilla natural que no te puedes perder si visitas Asturias. La magia está servida en este lugar.

El mirador de Torimbia: no hace falta ni mucho menos que sea verano para disfrutar de este mirador natural instalado sobre una de las playas más salvajes y bonita de toda Asturias. Hablamos del mirado de la playa de Torimbia, puedes pasarte horas y horas escuchando el rumor de las olas y de los pájaros, un silencio mágico que solo rompe la naturaleza. También se puede ver el acantilado donde rompen las olas con diferente fuerza y dependiendo de si hay o no oleaje. En el oriente de Asturias encontrarás este lugar maravilloso donde conectar con la Asturias más pura, no te lo pierdas.

Playa de Torimbia. Tripadvisor

Bulnes: la magia de este pueblo merece un capítulo a parte. Se trata de una localidad a la que solo puedes acceder en funicular o caminando y ahí reside ya gran parte de su belleza. Un hermoso pueblo de montaña, ubicado en medio de los Picos de Europa, rodeado de zonas agrestes y enormes cadenas de montañas que le confieren un aspecto mágico. Ir a Bulnes es una de las cosas que hay que hacer al menos una vez en la vida y siempre merece la pena. Cuando la nieve se instala en este lugar el tiempo se para de inmediato. Sin duda esta es la mejor época del año para visitarlo.

Llanes: preciosa villa marinera del oriente de Asturias que mantiene el encanto de los pueblos en los que aún se faena. Es uno de los destinos turísticos preferidos por los visitantes, pero merece siempre una visita, y esta época del año es un acierto, alejado de las masificaciones del verano. Tienes una oferta gastronómica inmensa y no te puedes perder Los Cubos de la Memoria. Se trata de una obra que Agustín Ibarrola realizó en el puerto marinero de Llanes, sobre los bloques de hormigón que componen la escollera del puerto. El caso antiguo es también una belleza, pasear por sus calles, hacer algunas compras en sus tiendas de alimentación o de ropa y conocer la amabilidad de sus vecinos no deja a nadie indiferente.

Un cabazo en Taramundi. Turismo Asturias

Taramundi: en la otra punta de Asturias, en el Occidente, y muy cercano ya a Galicia está Taramundi, el pueblo donde nació el turismo rural, donde se hacen las mejores navajas y cuchillos de Asturias y de los mejores de España y donde el tiempo se ha parado casi de verdad. Sus calles empedradas, sus casinas de tejados de pizarra, las ganaderías que aún persisten, el caminar sereno de sus gentes y visitar Os Teixois es visita obligada si pasas por Asturias. Taramundi es uno de los pueblos más auténticos de Asturias y cuenta con un inmenso patrimonio etnográfico. Aquí podrás visitar los cabazos, antiguas construcciones donde se guardaba la cosecha; las empresas de cuchilleria tradicional o el museo de Os Esquíos. No te lo puedes perder.