El PP denuncia la "hipocresía" del Gobierno de Asturias que ahora anuncia una rebaja del IRPF

El Gobierno del Principado ha anunciado que está trabajando en un estudio sobre la modificación de la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) con el objetivo de beneficiar “a la gran mayoría social”. Según ha explicado Adrián Barbón, ese análisis se analizará en el seno del Consejo de Gobierno en cuanto esté concluido.

“Estamos en ese planteamiento, es verdad, un planteamiento que nada tiene que ver con el que defienden las derechas asturianas, que no piden que se rebaje el IRPF que pagan las clases medias y trabajadoras, sino que quienes ganan más de 60.000 euros tengan una deducción de 365 euros”, ha precisado.

El anuncio del Ejecutivo Regional no convence a la oposición que asegura que lo que el Gobierno va a dejar de recaudar a través de este impuesto, lo hará por otra vía. Así lo asegura Álvaro Queipo, presidente del PP en Asturias y diputado regional, que afea al Gobierno que no votasen a favor de la propuesta presentada por los populares hace tan solo unos días. "no deja de sorprender que el Gobierno regional anuncie ahora para 2026 algo que votó en contra hace tan solo ocho días, cuando el PSOE y sus socios de la izquierda radical rechazaron la propuesta del PP de rebajar los tipos impositivos del IRPF hasta el tramo de los 33.000 euros y de eliminar el efecto de la inflación en este impuesto, lo que provoca que los asturianos paguen más de los que deberían.

Asturias tiene el IRPF más alto para las rentas bajas

El presidente popular afirmó que el anuncio del Gobierno de Barbón se produce dos días después de que Asturias se convirtiera en la comunidad autónoma con el IRPF más alto para las rentas más bajas, luego de la rebaja de impuestos que aplicará el socialista Salvador Illa en Cataluña. “Si ya somos una isla fiscal, cada vez estamos más aislados”, subrayó.

Es decir, añadió Queipo, “el anuncio de la supuesta rebaja del IRPF se produce en el contexto de que los asturianos no solo vamos a asumir la deuda del independentismo catalán, con el beneplácito de Barbón, sino que además vamos a ver cómo gracias a que asumimos esa deuda, a los catalanes se les bajan los impuestos”.

Tras el anunció del Gobierno regional, Álvaro Queipo remarcó que tanto Illa como Barbón “hacen lo que les marca Pedro Sánchez desde Madrid”, y añadió que “los asturianos no nos merecemos un presidente más pendiente de Madrid que de los problemas reales de Asturias, y desde luego no nos merecemos más mentiras”.

El líder del PP destacó además que no solo se confirma que Barbón está a expensas de los intereses de Sánchez, sino también “la mentira de la vía fiscal asturiana, basada en deducciones a las que es difícil acceder en muchos casos y que es insuficiente frente a lo que hacen nuestras comunidades autónomas vecinas; cada vez nos quedamos más rezagados y cada vez somos menos competitivos”.

Álvaro Queipo quiso dejar claro que el PP no va a aceptar “ninguna subida de impuestos ni ninguna reforma que nos siga dejando atrás, como tampoco aceptaremos más mentiras del Gobierno de Barbón ni que su política se decida desde Madrid o desde Cataluña”.

El presidente popular indicó que Asturias necesita la reforma fiscal que el PP presentó a principios de año para dar un alivio fiscal a los asturianos con una bajada de impuestos.