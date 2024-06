Esto es lo que significa la popular pegatina de una cruz que muchos asturianos llevan en el coche

No es raro encontrarse en las carreteras de Asturias con vehículos que llevan una distintiva pegatina de una cruz en la parte trasera, aunque es posible que otras personas, sobre todo si no son de la región, no conozcan el significado de este símbolo ni la razón por la que es tan habitual su presencia en tierras asturianas. Se trata de un símbolo que se ha vuelto muy popular entre los conductores de la zona pero que no ocurre igual en el resto de comunidades autónomas, donde son otros los que prevalecen.

La Cruz de la Victoria, todo un símbolo en Asturias

No se trata de un elemento decorativo sin más, sino que hablamos de la Cruz de la Victoria, una de las reliquias que se conservan en la Cámara Santa de la catedral de Oviedo desde hace 1.111 años. De hecho, tal y como figura en una inscripción en el reverso de la cruz, Alfonso III el Magno, rey de Asturias, la donó en el año 908 a la catedral de San Salvador de Oviedo. Y no sólo es símbolo por excelencia del Principado de Asturias, estando presente en su bandera y escudo, sino que además representa la "solidaridad de todos los españoles y su voluntad de sobrevivir como nación".

Esas fueron las palabras empleadas por el ahora rey emérito Juan Carlos I al rey Felipe VI el 1 de noviembre de 1977 cuando, a la edad de 9 años, el actual rey fue nombrado Príncipe de Asturias en la explanada el Real Sitio de Covadonga, un acto donde estuvo muy presente la Cruz de la Victoria.

"Esa Cruz de la Victoria que llevas sobre el pecho no es rica porque esté compuesta de piedras y esmaltes, sino porque significa la solidaridad de todos los españoles y su voluntad de sobrevivir como nación. Esa cruz significa también tu cruz. Tu cruz de rey. La que debes llevar con honra y nobleza: ni una duda en el servicio a los españoles y a sus destinos", le trasladó el rey Juan Carlos a su hijo.

Estamos ante un símbolo de gran relevancia histórica, religiosa y cultural en esta comunidad autónoma. Está ligado, además, a la batalla de Covadonga, que tuvo lugar en el año 722 y que marcó el inicio de la Reconquista cristiana en la península ibérica.

También se puede observar en el Puente de Cangas de Onís, conocido popularmente como "puente romano", aunque en realidad fue construido durante el reinado de Alfonso XI. Este puente ha sido declarado Monumento Histórico Artístico, y en su arco central cuelga una réplica de la cruz de la Victoria.

La historia de Cangas de Onís está íntimamente vinculada con la batalla de Covadonga, ya que hasta el año 774, fue la capital del Reino de Asturias. Según la tradición, fue en este lugar donde se asentó el rey Don Pelayo, iniciando desde aquí la Reconquista. Esta área se convirtió en el único centro de resistencia contra el dominio musulmán en la península.

¿Cuál es el significado de la Cruz de la Victoria?

Si ponemos el foco sobre el significado que posee la Cruz de la Victoria, podríamos decir que está ligado a su rol en la legendaria batalla de Covadonga, así como en los eventos posteriores. Durante la misma, el rey Pelayo, quien lideraba a los asturianos, llevaba esta cruz como emblema de la fe cristiana. Según la tradición, en un momento decisivo del combate, un ángel se presentó con la cruz, otorgando inspiración y fortaleza a las tropas cristianas. Este acto les dio el valor necesario para lograr la victoria sobre las fuerzas árabes.

De este modo, sería una representación de la resistencia y la fe cristiana en tiempos de adversidad. Es un símbolo de la supuesta victoria de los cristianos asturianos sobre el dominio musulmán cuando la mayor parte de la península ibérica estaba dominada por el poder islámico. Para algunos, este suceso marca el inicio de la Reconquista, si bien otros lo ponen en duda.

Aunque cabe decir que, más allá de su relevancia histórica y de ser un símbolo de la fe cristiana, la Cruz de la Victoria también es un emblema de identidad para el pueblo asturiano. En el presente, se ha transformado en un elemento significativo de la cultura y la tradición de la región.

La Cruz de la Victoria pasó a ser el emblema heráldico del Principado de Asturias, en parte gracias a la influencia del ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos. El escudo actual del Principado (aprobado el 27 de abril de 1984) se basa en el adoptado por la Diputación Provincial de Oviedo en 1857, que incorporaba ya la imagen de la Cruz de la Victoria.