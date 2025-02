El "marisco de cuadra" que solo puedes comer en Asturias: ahumado a más de mil metros de altitud en aldea

Dentro de la amplia gastronomía asturiana siempre hay algún producto que sorprende, y hoy te descubrimos un embutido delicioso que se elabora de forma artesanal y en pueblos y aldeas a más de mil metros de altitud. Si no lo conoces aún, no te puedes ir sin probar el chosco asturiano.

Además, este embutido se puede tomar en dos formas, frío, tipo fiambre o de la forma más tradicional, que es hervido con patatas. El chosco de Tineo, que es el lugar de donde es originario, es una mezcla de carnes de cerdo, entre las que se incluye el cabecero, la papada y la lengua. Se trocean y una vez juntas se adoban, con pimentón dulce y picante, sal, perejil y ajo. Así se deja la carne macerando y tomando sabor durante cuatro o cinco días, después se embute en ciego de cerdo y se ata y se rodea con una cuerda.

Ahora viene otro de los procesos que la da su característico sabor, que es el ahumado, que se hace con madera de roble, típica de los bosques asturianos, y se lleva a cabo durante dos semanas.

El humo hace que la carne se vaya curando y secando, pero este embutido nunca pierda su jugosidad. Dependiendo del tiempo que se madure se puede tomar frío, cuando está muy curado; y más fresco, entonces lo que se hace es hervirlo en agua durante más o menos una hora, hasta que se pueda pinchar con un tenedor. Lo delicioso es que utilizar el agua del chosco, que quedará rojiza del pimentón, para cocer patatas e incluso algunas verduras, como repollo, por ejemplo.

Su sabor intenso y su color llaman la atención y se trata de un plato con un alto valor proteico. Su origen es milenario y se empezó a hacer en los pueblos para aprovechar las carnes y poder mantenerlas durante tiempo dentro del ciego de cerdo, es tan delicioso su sabor que fue ahí, en las aldeas de Tineo donde se le bautizó con el nombre de "marisco de cuadra".

Sabido es que el marisco es muy preciado en la cocina y por qué no lo podía ser también este embutido. Precisamente por tratarse de un producto único y artesanal cuenta con una Identificación Geográfica Protegida (IGP) un sello de calidad que garantiza su procedencia, origen y que se ha elaborado siguiendo la receta tradicional.

En Asturias lo encontrarás en las cartas de muchos restaurantes, sobre todo de la zona occidental, pero cada vez se consume más y es una de las delicias que enamoran a los turistas, que jamás habían probado este manjar.

Los cocineros más vanguardistas llevan año dándole otros usos, y ahora podrás encontrarlo en pizzas, arroces, croquetas... no es de extrañar, el chosco es un sabor que nunca falla. ¿Todavía no los has probado?