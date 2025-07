Nace 'miPrincipado', la aplicación que acerca la Administración a la ciudadanía y permite trámites con un clic

El Gobierno de Asturias ha lanzado miPrincipado, la nueva plataforma digital que acerca la Administración a la ciudadanía y las empresas con trámites sin papeles, documentos oficiales disponibles a un clic y notificaciones en el móvil. La vicepresidenta, Gimena Llamedo, ha presentado hoy al Consejo de Gobierno esta herramienta, un punto de acceso único, en versión web y aplicación móvil, que por primera vez integra todos los servicios públicos digitales y revoluciona el modo de relacionarse con el Principado.

“Con miPrincipado, la ciudadanía deja de buscar trámites: los trámites encuentran a la ciudadanía. Asturias lidera una digitalización útil, que pone la tecnología al servicio de las personas y no al revés”, ha valorado Llamedo. “Esta no es solo una herramienta tecnológica: es una nueva forma de entender la Administración, más próxima, útil y eficiente. Vivir en un pueblo del interior no puede suponer menos derechos digitales que vivir en Oviedo”, ha añadido.

La App para descargar, disponible en unos días

La plataforma ya está disponible en su versión web y podrá usarse desde cualquier dispositivo conectado. Por su parte, la aplicación móvil para Android e iOS estará disponible para descarga gratuita en los próximos días y permitirá acceder a todas las funciones, recibir notificaciones y, en definitiva, llevar la Administración en el bolsillo.

A través de miPrincipado, todas las personas usuarias podrán hacer gestiones, recibir información, acceder a expedientes y descargar en el móvil carnés como el de familia numerosa, el de persona cuidadora o el de discapacidad. La herramienta está diseñada para adaptarse a cualquier usuario, independientemente de su nivel de competencia digital, y ofrece dos métodos de acceso:

Modo invitado: se puede acceder sin necesidad de registrarse para hacer consultas generales, buscar servicios y acceder a información.

Modo registrado: usando el certificado digital o el sistema Cl@ve, se podrá contar con atención personalizada, recibir avisos específicos, acceder a expedientes y descargar carnés oficiales.

Cada persona puede configurar sus temas de interés para recibir únicamente la información relevante, acceder a su historial de trámites y consultar notificaciones sin tener que desplazarse ni llamar por teléfono.

Además, miPrincipado incluye canales especializados como los siguientes:

miPrincipado Justicia: con personal experto y conexión con las principales aplicaciones judiciales.

miPrincipado Empresas: centraliza la atención a negocios y emprendedores y se coordina con la Oficina de Atención a las Empresas.

miPrincipado se irá ampliando de forma progresiva. En los próximos meses se incorporarán nuevos carnés digitales, se mejorará la integración con la Carpeta Ciudadana estatal y se reforzará la atención a colectivos específicos. El objetivo final es convertir la plataforma en una aplicación pública de referencia, que agrupe todos los servicios esenciales de la Administración en un solo canal, sencillo, seguro y accesible.