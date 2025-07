Un hostelero se ve obligado a cerrar su restaurante y no por falta de clientes: "Igual se te van 50.000 euros sin haber puesto un café"

Cientos de miles. Esta es la cantidad de bares y restaurantes que hay repartidos por toda España. Estos establecimientos juegan un papel muy importante para los españoles, ya que más de la mitad de ellos los visita varias veces por semana para reunirse con amigos a beber unas cervezas, comer buena comida en familia y, en algunas ocasiones, hasta sentirse como en casa.

No obstante, pese a la importancia de estos locales de hostelería en la sociedad española, a algunos de ellos no les queda más remedio que echar el cierre, no porque no tengan clientela, sino porque no pueden hacer frente al gasto que supone mantener un negocio abierto. En España cierran casi 2.000 bares cada año y, tan sólo en 2023, hubo una pérdida neta de 8.901 locales de hostelería, según Hostelería Madrid. Esto es lo que le ha ocurrido al hostelero Luis Martín -@soyinventor en la red social de TikTok- quien, después de cinco años, ha tenido que despedirse de su restaurante Delirio.

Martín explica en su vídeo de la red social que el alquiler de un local en pleno centro de Zaragoza puede rondar entre los 2.000 y los 3.000 euros al mes.

Además del elevado precio del alquiler, a este gasto se le suman otros costes fijos que impactan de lleno en el bolsillo de los que deciden montar su propio local de hostelería: los suministros -luz, agua...-, los seguros correspondientes, la cuota de autónomos, el pago a una gestoría, el TPV con el que se cobra a los clientes, etc. "A poco que tenga cinco años el local, tienes que revisar el extractor, las cámaras frigoríficas, el aire acondicionado, el agua y hasta el mobiliario si me apuras. Y eso sin contar la reforma del local", detalla este empresario.

Martín asegura que con todos estos gastos se te pueden ir hasta 50.000 euros "sin ni siquiera haber puesto un café". Por tanto, explica que con tan solo abrir la persiana del local "te plantas con varios miles de euros al mes", una cuantía elevada que puede no estar al alcance de todos los bolsillos.

Este vídeo ha causado revuelo entre los usuarios de esta red social, que no han dudado en dar su punto de vista ante esta situación. "En España abrir un negocio es una ruina", "con la presión fiscal que hay en España no hay manera de sacarle rentabilidad a un negocio de hostelería. Mejor dedicar el dinero a otra cosa en la que no tengáis que pagar local", "llevo un año aprendiendo y ha sido el peor error", "y después de comprar la materia prima de lo que te quede, te quitan mas de la mitad de tus ganancias"...