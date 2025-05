El PP pedirá la reprobación en la Junta General de la consejera de Educación por levantar “un muro de soberbia” contra los profesores

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha avanzado que el PP pedirá en la Junta General la reprobación de la consejera socialista de Educación por haber levantado “un muro de soberbia” contra los profesionales del sector, a los que mostró su apoyo a sus demandas y de los que destacó su “enorme labor, “a pesar de todos los palos en la rueda que se encuentran por parte de la Consejería”.

Álvaro Queipo también quiero mandar su respaldo a los sindicatos, a las familias y a los alumnos, “que están esperando a que la consejera ponga soluciones encima de la mesa a los múltiples problemas que ha ido generando", concretó.

"La educación no puede seguir en manos de esta consejera"

“Como se ha llegado tan lejos, el PP va a pedir la reprobación parlamentaria de la consejera, porque es evidente que lo que esta pasando en el sector es una vergüenza y no es de recibo, y como Barbón no la va a cesar, pido a los demás grupos que apoyen la reprobación y digamos claramente que la educación en Asturias no puede seguir en manos de esta consejera”, subrayó.

El presidente popular destacó que el PP “apoya a los profesionales y a los sindicatos de Educación porque tienen razón en esta lucha, por lo que la reprobación es más que necesaria; Barbón tiene unos días si quiere cesarla”.

Álvaro Queipo realizó estas declaraciones durante su visita a la Feria de Corao, en Cangas de Onís, donde señaló que el sector ganadero “pasa por unos momentos muy complicados por el caos enorme e inmenso que está instalado en la Consejería los pagos de las ayudas de la PAC, que afectan incluso a varios años y que tienen especial incidencia en las nuevas incorporaciones al sector, que lo están sufriendo en primera persona”.

El PP denuncia engaños con el lobo por parte del Gobierno

“Este caos que no se resuelve se suma a las dudas que tenemos, y que me gustaría que el consejero dejase la opacidad y aclarase, mejor hoy que mañana, sobre el problema del lobo, porque tenemos la sospecha de que, a pesar de que el PP ha sacado al lobo del Lespre en el mes de marzo, a día de hoy, y casi estamos en junio, creemos que no se ha extraído ningún lobo en Asturias; pido al consejero que diga cuántos lobos se han extraído, porque parece que nos engañaban antes, cuando nos decían que no podían hacer cuando el lobo estaba protegido, y parece que nos engañan ahora”.