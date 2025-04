Los tres platos típicos menos conocidos que pide un asturiano de verdad para comer lo mejor de Asturias

Hay vida más allá del cachopo y vaya si la hay. La gastronomía asturiana tiene muchos platos típicos y aunque la fama se la llevan unos pocos, lo cierto es que los asturiano de verdad saber perfectamente qué hay que comer para de verdad conocer la mejor gastronomía asturiana.

Sin ánimo de ofender a ningún plato y aunque todos tienen su encanto especial y cómo no, sus fieles seguidores, estos son los tres manjares que tienes que pedir si de verdad quieres conocer la comida tradicional de Asturias. Quizás no los encuentres en todas las cartas, pero si los ves no les dejes escapar porque son historia de los mejores guisos asturianos.

Llámparas o llámpares. Se trata de una delicia asturiana, son lapas, un molusco marino que se adhiere a las rocas y que si las comes son como comerte el mar a bocados. Se recolectan a mano en la costa asturiana, especialmente en zonas de acantilados y playas rocosas.

Tienen una concha rugosa y se suelen cocinar con una salsa que lleva cebolla, ajo y sidra. Es fácil que las encuentres en las cartas de la zona de costa y son una delicia por la que se mueren los asturianos. Se sirven en cazuela de barro, calientes y mojar pan en su salsa tomando una sidra es quizás uno de los mejores placeres del mundo.

El pantrucu: también conocido como "emberzado" o "morcilla de maíz". Ojo, porque aunque es un plato de origen humilde hoy en día está considerado uno de los mejores manjares de Asturias, y no es de extrañar. Es un embutido tradicional asturiano de la zona del oriente, que se hace con harina de maíz, cebolla, tocino, sal, pimentón y sangre, todo ello envuelto en hojas de berza y después se cuece.

Si vas a estar por la zona de Ribadesella, Llanes, Colunga o Villaviciosa pregunta por él, también puedes encontrarlo en carnicerías o en tiendas de productos típicos tradicionales. Un desconocido para quienes vienen a Asturias por primera vez y una delicia para los que son asturianos y también para los que se animal a probarlo.

El chosco de Tineo: otro manjar de dioses que solo vas a poder comer en Asturias. Un embutido que se elabora principalmente en Tineo y en el Occidente de Asturias, con una carne adobada que se mete en tripa y que después se cura con humo. Primo hermano del botillo, se sirve de forma tradicional cocido, acompañado de patatas también cocidas y en el agua de cocción se suelen guisar verduras como acompañante: repollo, berzas... El chosco, que cuenta con un sello de Identificación Geográfica Protegida es una delicia poco conocida fuera de Asturias, pero muy valorada en la gastronomía tradicional.

Si vas a visitar Asturias no te olvides de pedir estos tres platos, menos conocidos que el cachopo o que la fabada, pero una auténtica delicia para los paladares más asturianos.