Con el verano, empieza la temporada de la fruta con hueso, una fruta rica en fibra, vitaminas, antioxidantes y minerales, e ideales para llevar de excursión por la montaña, a la playa, a la piscina o, incluso, al trabajo ya que ayudan mantener la hidratación y son fáciles de comer, eso sí, siempre de fruta entera y no en zumo.

Beneficios de la fruta de hueso

1. Ayudan al sistema inmunológico

Las frutas de hueso son robustos en vitamina C, un potente antioxidante que ayuda a desarrollar un sistema inmunológico h3. Los niveles más bajos de vitamina C pueden comprometer la producción de anticuerpos que combaten las infecciones y hacer que el cuerpo sea más susceptible a las infecciones. Y si surgiera un resfrío estacional, la vitamina C ha demostrado acortar su duración y mitigar la gravedad.

2. Ayudan a mantener la salud de la piel

Junto con la vitamina C, que se ha demostrado que puede prevenir el daño de la radiación ultravioleta (UV) y reducir el riesgo de cáncer de piel.

Las frutas con hueso son ricas en vitamina A que protege la piel, ayudando en la síntesis de melanina que es la defensa natural de la piel contra la radiación solar.

3. Son buenas para la vista

Su contenido de carotenoides, un precursor de la vitamina A, es el pigmento responsable de los tonos de color naranja, y es esencial para mantener una buena salud ocular. La vitamina C que se encuentra en la fruta de hueso también puede reducir el riesgo de cataratas.

4. Ayudan a tener un corazón sano

El contenido de fibra de las frutas de hueso pueden ayudar reducir los niveles de colesterol, mientras que las propiedades antioxidantes de varios micronutrientes pueden proteger aún más contra el daño arterial y sus efectos inflamatorios pueden ayudar a regular la presión arterial.

5. Promueven la salud digestiva

Gracias a su contenido en fibra, las frutas de hueso ayudan a la salud digestiva promoviendo la regularidad intestinal, reduciendo el riesgo de hemorroides e incluso protegiendo contra los cánceres asociados con el sistema digestivo. Y como una ventaja adicional, la fibra ha demostrado promover un índice de masa corporal saludable (IMC). La mayor cantidad de fibra está en la piel de la fruta, pero es importante lavarlas bien antes de comer.

6. Luchan contra el síndrome metabólico

Las propiedades asociadas con los grupos fenólicos de las frutas de hueso combaten intrincadamente contra la obesidad, la inflamación y la diabetes, y se demuestra que luchan contra el síndrome metabólico, un conjunto de afecciones que pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes, en su mayoría instigadas por la obesidad y la inflamación.

7. Ayudan a relajarse y a conciliar el sueño

Las cerezas son ricas en melatonina, el subproducto de la serotonina y se utilizan para inducir el sueño mediante el control de los ciclos de sueño y vigilia del cuerpo. Y también conocido como “el fruto de la calma”, los melocotones pueden reducir los sentimientos de ansiedad, relajando el cuerpo y promoviendo una noche de sueño más reparador.