Con la llegada del frío, llega la vacuna contra la gripe

¿Como es la vacuna en 2019?

El peligro del desconocimiento

Pero más del 50 % de la población española no conoce en qué época del año se realiza la campaña de vacunación antigripal y de este porcentaje un 60 % presenta algún factor de riesgo. Este es uno de los datos más significativos de la encuesta que la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) llevó a cabo de octubre a diciembre de 2018 con el objetivo de evaluar el grado de conocimiento de la población de farmacias comunitarias sobre la vacunación frente a la gripe. En el estudio participaron 528 farmacéuticos, que realizaron 1.456 encuestas a pacientes de toda España.

Se sabe que la gripe no es una infección banal y, además, es masiva, ya que puede afectar a un gran número de personas cada año. Así, en la temporada 2017-2018, hubo en España 700.000 casos leves, 52.000 casos de ingresos hospitalarios, de los cuales 14.000 desarrollaron complicaciones graves y 3.000 ingresaron en la UCI (unidad de Cuidados Intensivos). Asimismo, se estima que unas 15.000 muertes en España estuvieron relacionadas con la gripe, según datos del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE) del Instituto de Salud Carlos III. Pese a estas cifras, hasta un 17 % de los encuestados por Sefac, asegura no vacunarse por desconfianza (un porcentaje que incluso aumenta en el caso de pacientes de riesgo). Y es que, en contra de lo que erróneamente tiende a pensarse en ocasiones, el precio no es el principal motivo para no vacunarse, sino el desconocimiento.