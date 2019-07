Pablo Casas: mejor cirujano de rinoplastia

En la VIII edición de los premios A TU SALUD el doctor Pablo Casas ha sido destacado con uno de los galardones por su gran aportación en el mundo de la rinoplastia, ya que ha sido pionero en España en introducir el instrumental ultrasónico en esta cirugía. En el momento actual es el cirujano con más casos intervenidos con dicha técnica en nuestro país.

La rinoplastia ultrasónica constituye la técnica más avanzada para esta intervención. Este método permite remodelar los huesos nasales sin romperlos, de una forma menos traumática, ya que no daña el tejido blando ni los vasos sanguíneos que recubren el hueso, reduciendo la hinchazón y los moratones del paciente. Además, permite una precisión mucho mayor en esta cirugía, que no se podía conseguir con los métodos tradicionales. En definitiva, es una técnica que aporta numerosas ventajas, tanto para el paciente en cuanto a su recuperación y al resultado postoperatorio, como también para el cirujano, en lo que se refiere a la precisión de su técnica. Casas destaca que es un orgullo recibir este premio. «Es un premio prestigioso, y es un reconocimiento al trabajo duro y bien hecho que he llevado a cabo durante años», reconoce Casas.

Dedicación

«La cirugía de rinoplastia requiere una gran dedicación y especialización. Es probablemente la cirugía estética más difícil. Yo llevo muchos años dedicado a ella. Es imprescindible esta dedicación plena para poder ofrecer a los pacientes los mejores resultados». Casas es el único cirujano en España con dedicación exclusiva a este tipo de cirugía, y destaca por sus resultados naturales, que consiguen embellecer y mejorar la armonía del resto de rasgos faciales. «Soy el único cirujano en España con dedicación exclusiva a la cirugía de rinoplastia», apunta Casas.

Debido a que es uno de los pocos cirujanos en España con doble certificación, en Otorrinolaringología y en Cirugía Plástica Facial, recibe pacientes para cirugía de Rinoplastia que proceden de toda España y del extranjero. En los últimos años ha operado personas que han venido desde todas las comunidades autónomas de nuestro país, y también desde el extranjero, desde países como Alemania, Francia, Inglaterra, Escocia, Suecia, Holanda, Bélgica, Italia, Suiza, China, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, y Argentina.

Antecedentes

Pablo Casas obtuvo su licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y es especialista en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello por el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Su interés en el campo de la Cirugía Plástica y Estética Facial le llevó a Estados Unidos, donde completó su formación en el Memorial Sloan Kettering Center en Nueva York y en la Universidad de Illinois en Chicago (EE UU), donde se formó también como especialista en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética Facial al lado de alguno de los mejores cirujanos plásticos del mundo.

Posteriormente tras una dura preparación, y tras pasar un exigente examen en Londres, obtuvo la Certificación Internacional en Cirugía Plástica Facial por el Comité Internacional de Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial, el estamento más elevado en esta materia a nivel internacional. Esta distinción la poseen muy pocos cirujanos en Europa. Además, actualemente es delegado en España de la Academia Europea de Cirugía Plástica Facial. Y, también, ejerce como secretario de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial.

Futuro

Hoy día mantiene una dedicación exclusiva a la cirugía de rinoplastia, la cual realiza a diario. Sus proyectos de futuro son desarrollar las técnicas menos invasivas para el paciente, que le permitan recuperar su actividad habitual lo antes posible, y a la vez ofrecerle los mejores resultados posibles, tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista funcional.Actualmente, Casas acude como ponente y profesor a los congresos de referencia en cirugía de rinoplastia a nivel nacional e internacional, y cirujanos plásticos, y otorrinolaringólogos de otras provincias y países acuden a visitarle para observar su técnica. Está orgulloso de poder difundir el abordaje ultrasónico, ya que considera que es una técnica con muchísimas ventajas para el paciente.

Máxima especialización

