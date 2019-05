Mascarillas antipolución: su eficacia depende más del ajuste que del material

Ni el precio ni el material del que está hecho el filtro. La mejor mascarilla frente a la contaminación ambiental es la que se ajusta al rostro. Así concluye un estudio dirigido por científicos del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tras evaluar su eficacia para evitar la exposición personal a contaminantes en la ciudad de Barcelona en colaboración con el Bicicleta Club de Cataluña.

“El mejor material no sirve para nada si la mascarilla no se ajusta bien, porque entonces hay fugas”, explica Xavier Querol, investigador del CSIC que trabaja en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. Actualmente, la certificación que llevan las mascarillas es en realidad del filtro que incorporan, pero no de la mascarilla y su diseño en conjunto. Además, y como añade el investigador del CSIC Fulvio Amato, “en la vida real cada rostro es diferente, por lo que el ajuste de la mascarilla varía de una persona a otra”.

Partículas en suspensión

No obstante, el estudio arroja unas cifras aproximadas. El uso de mascarilla, dicen los investigadores, reduce la exposición a la contaminación por partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5) en un 43%. La eficacia es menor en el caso del carbono negro o las partículas ultrafinas, las cuales son solo reducidas por las mascarillas en entre un 15% y un 20% de media porque se trata de partículas mucho más pequeñas que las PM2,5.

Los resultados varían de una mascarilla a otra. Para cada contaminante analizado, la mejor eficacia se ha encontrado siempre en la misma mascarilla que, de hecho, no es la más cara. Los científicos han probado hasta nueve mascarillas de coste bajo y medio. Para ello emplearon maniquíes con un conducto en la boca, el cual, a su vez, estaba conectado a una bomba de aspiración que permitía ajustar la frecuencia de respiración. De esta forma, se simulaban las diferentes tasas respiratorias. El experimento se realizó en una zona de Barcelona con una densidad de tráfico normal.