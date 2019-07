Ante la pregunta del futuro de la enfermedad, Barbacid insiste en la necesidad de valorar lo ya conseguido. «Hace dos décadas no había medicina de precisión ni inmunoterapia, que son los dos grandes avances. Cabe esperar que, al menos , sigamos avanzando tanto como hasta ahora». Hace hincapié en dos batallas «contra las que tenemos que luchar: la de la detección temprana, porque el mejor cáncer es el que no ocurre; y, por otro lado, tenemos que seguir entendiendo mejor sus mecanismos moleculares y, sobre todo, cómo diseñar terapias eficaces para los cánceres más avanzados». E insiste: «Ambos trabajos deben realizarse de forma coordinada».

Financiación

Pero todas estas oportunidades para controlar la enfermedad no se traducirán en éxitos si no se consigue la financiación. Y este es uno de los principales problemas de nuestro país. «Aprovecho para pedir al Estado que implante un presupuesto ligado a la investigación del cáncer, tanto clínica como preclínica, porque en España no hay una financiación específica, mientras que sí existe en el resto de países», afirma Barbacid. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que este año el número de casos aumente hasta los 277.234, un 12% más que en 2015. Por lo que es evidente que es un problema de salud pública. A la afirmación del bioquímico se suman tanto Tabernero como Paz-Ares, ambos han podido avanzar en sus investigaciones gracias a la financiación privada. «Los esfuerzos de la AECC para la investigación y la prevención es clave, entidades sin ánimo de lucro que promueven la investigación puntera por fortuna, pero también muy a nuestro pesar, por la falta de inversión pública», subraya el oncólogo del Vall d'Hebron.

En lo que se refiere a las líneas de investigación más prometedoras, la inmunoterapia seguirá dando de qué hablar. «Sin duda aún estamos en los inicios para explotar esta nueva era de la inmunoterapia. Llevamos tiempo utilizándola, con un éxito de perfil bajo y, quizá, en la última década ha resurgido».

Hemos sido capaces de potenciar terapéuticamente un par de vías de señalización relevantes que el tumor utiliza para evadir al sistema inmune, pero aún nos quedan muchas otras», asevera Paz-Ares. Por su parte, Tabernero insiste en que esta terapia, «por ahora, solo beneficia a los tumores llamados calientes, los que el sistema inmune reconoce y quiere eliminar, pero en el 75% de los restantes nunca detecta la amenaza. En este caso, las apuestas terapéuticas se dirigen a enseñarle que él es el mejor armamento que tenemos en la lucha contra la enfermedad».