El cuerpo responde a pequeñas lesiones en los vasos sanguíneos formando pequeños coágulos de sangre para prevenir el sangrado. Éstos se forman cuando las proteínas y las plaquetas interactúan entre sí y con la pared de los vasos sanguíneos en el sitio de la lesión. Para que la sangre coagule se requieren unas sustancias llamadas fosfolípidos. En algunas personas, el cuerpo los identifica erróneamente, como sustancias extrañas, y produce anticuerpos contra ellos. Este proceso se denomina procedimiento autoinmune. Estos anticuerpos se denominan anticuerpos antifosfolípidos. En algunas personas, éstos no causan ningún problema, pero en otros su presencia puede provocar coágulos sanguíneos y / o pérdida del embarazo (aborto espontáneo). Definimos a una persona con síndrome antifosfolípidico si ha tenido un coágulo sanguíneo o pérdida de embarazo y una prueba de anticuerpos que ha sido positiva más de una vez, medida con al menos 12 semanas de diferencia. Este síndrome antifosfolipídico se considera “primario” cuando ocurre sin un trastorno autoinmune asociado. Por el contrario se denomina “secundario” cuando está asociado con otra afección o trastorno autoinmune, como el lupus o la artritis reumatoide. Pueden causar coágulos de sangre venosa, coágulos de sangre arterial y problemas con el embarazo. Este tipo de anticuerpos están presentes en aproximadamente el 10-20% de las mujeres con abortos involuntarios recurrentes. Las mujeres con este problema tienen un riesgo mayor de pérdida de embarazo en el primer trimestre. Las personas que han tenido uno de los eventos clínicos enumerados y que no tienen otras razones identificables para el desarrollo de coágulos sanguíneos o la pérdida del embarazo deben considerarse para la prueba de laboratorio para detectarlos. Si se descubre que los tienen, la prueba debe repetirse al menos 12 semanas después y, si es positivo nuevamente, el paciente puede clasificarse como síndrome antifosfolipídico. Si el segundo conjunto de pruebas es negativo, la persona no tiene este síndrome y se puede considerar detener el tratamiento con anticoagulantes .