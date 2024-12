Clavijo anuncia que la reunión para desbloquear la reforma de la ley de extranjería se celebrará este jueves

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este mismo lunes que el próximo jueves se llevará a cabo una reunión a tres partes con el Gobierno central y el PP, con el objetivo de desbloquear la reforma de la ley de extranjería y permitir el traslado obligatorio de los menores migrantes a otras comunidades autónomas.

En declaraciones a los medios, Clavijo ha señalado que aún falta por confirmar la hora de la reunión, pero se mostró "optimista" sobre la posibilidad de presentar una propuesta ante la Conferencia de Presidentes del 13 de diciembre. En el caso de Canarias, existe una postura unánime, salvo por la de Vox, que fue acordada en el 'Pacto Canario por la Inmigración'.

Récord de llegadas a aguas canarias

Clavijo también subrayó que Canarias sigue enfrentándose de manera aislada al fenómeno migratorio, destacando que no se ha hecho mención específica a la situación de las islas en el congreso federal del PSOE de este fin de semana. Además, recordó que este año se ha superado con creces el récord de llegadas de inmigrantes por vía marítima, un fenómeno que ya había alcanzado cifras históricas en 2023.

Además, ha recordado que este año se conmemoran los 30 años desde la llegada de la primera patera al archipiélago, específicamente a la isla de Fuerteventura, y aún se sigue "sin tener respuesta" a las demandas de Canarias.

Tal y como ha señalado, "esta semana podemos tener la respuesta y si no, como ya he dicho, el día 13, que es la Conferencia de Presidentes, Canarias llevará su propuesta con un amplio acuerdo político. Nos gustaría la unanimidad, pero ya sabemos que Vox y la ultraderecha tienen otras tesis totalmente contrarias, pero la realidad es que Canarias, la inmensa mayoría de Canarias va a poder hablar y llevar una propuesta concreta a esa Conferencia donde están todos los presidentes y presidentas autonómicas y el presidente".

Comida en el campamento de migrantes

En relación con las críticas a la comida servida en el campamento de migrantes de Las Raíces (Tenerife), cuya gestión está a cargo de la empresa Plataforma Fermar —que fue multada en la Comunidad de Madrid por problemas similares en centros de mayores, menores y colegios—, ha señalado que es competencia del Gobierno central y ha expresado su preocupación por el fracaso de los controles.

"Nosotros desde luego no somos los competentes, es la administración del Estado, la delegación del Gobierno, el Ministerio, en este caso de Interior y de Migraciones que tienen que responder porque los controles no advirtieron precisamente de lo que estaba ocurriendo a pesar de las denuncias y nosotros obviamente se lo hemos trasladado al Gobierno de España, porque desde luego, insisto, esta gente huye del hambre, de la muerte, de la miseria, vienen al primer mundo, no nos parece razonable que ocurran cosas como esta y lo lamentamos mucho", afirmó.