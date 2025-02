Clavijo niega que Euskadi y Cataluña queden fuera del reparto de los menores inmigrantes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha desmentido que exista un acuerdo político para dejar al País Vasco y Cataluña fuera del reparto de los menores migrantes, como denuncia el PP, pero sí ha insistido que en que se tendrá en cuenta el "esfuerzo previo" de cada comunidad autónoma.

"Yo quiero desmentir algo: no están fuera ni Cataluña ni el País Vasco. No se va a quedar fuera ninguna parte del territorio. Otra cosa es lo que hemos dicho: el esfuerzo previo va a ser tenido en cuenta, porque no es lo mismo enviar niños y niñas a una red que está saturada y que ya tiene un esfuerzo", ha declarado Clavijo durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE).

Clavijo ha reiterado que "no hay ningún acuerdo previo" y ha recalcado que lo que el Gobierno de Canarias ha pactado con el Ministerio de Infancia son unos criterios de distribución para asignar la tutela de los 4.000 menores que van a salir de las islas.

El presidente de Canarias ha detallado que los cálculos no solo tienen en cuenta la población, sino también factores como el PIB de cada región o la renta por habitante, unos criterios de los que "son perfectamente conocedoras las comunidades autónomas" porque "fueron aprobados en la Conferencia Sectorial de 2022 por unanimidad". Lo que se le ha añadido ahora a esos criterios es el esfuerzo previo, "es lo único que ha ocurrido", ha asegurado.

"Hay comunidades autónomas que tenemos mayor presión" y "esos esfuerzos van a ser tenidos en cuenta. ¿Eso significa que no va a ir nadie? No lo sabemos, habrá que hacer la simulación. Igual sí, igual no, igual en la distribución nos llevamos sorpresa, pero desde luego lo que sí queríamos y pusimos por encima de todo es el interés general del menor", ha argumentado el presidente de Canarias.

Clavijo ha explicado que para realizar el reparto de los menores no acompañados, se realizará un estudio y una simulación y, en base a esos datos se hará una distribución, que será pública y se llevará al texto legislativo que se intentará aprobar en el Congreso, bien como decreto ley o bien como proposición de ley.

El presidente autonómico ha reiterado que en Canarias no se está "atendiendo adecuadamente" a los menores porque su red está desbordada (las islas tutelan casi a 6.000 niños y adolescentes). Y ello lleva, ha reconocido, a que "no estamos respectando sus derechos, pero porque física y materialmente no podemos".

Clavijo sí ha recalcado que cuando los menores desembarcan en el puerto de La Restinga, en El Hierro, no solo llegan a Canarias, "llegan a Europa, cruzan la frontera, es más, es Salvamento Marítimo, el Estado, quien cruza la frontera con ellos y nos los trae".

"Por eso, lo que tenemos es que buscar es que Europa y España en su conjunto podamos asimilar a esos menores de una manera en que podamos respetar sus derechos", ha incidido Clavijo. Y ha asegurado que este "no es un problema territorial ni es un problema político", sino "un drama humanitario" que está ocasionando "una situación de emergencia" al archipiélago.