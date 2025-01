Descubre el restaurante número uno de Canarias, según una 'app' de comida

El TOP 100 Nacional 2024 de TheFork, la plataforma de reservas online de restaurantes más destacada de Europa, celebra la inclusión de un nuevo vencedor en Canarias: La Guagua Blanca, un restaurante ubicado en el corazón de Maspalomas.

Bajo la dirección de Francesco, Luca y Andrea, este restaurante ha logrado alzarse como el favorito de Canarias, alcanzando el puesto 24 en el prestigioso ranking nacional de España. Su propuesta gastronómica, que rinde homenaje a la tradición italiana, se distingue por un sutil toque de modernidad que ha cautivado los paladares de los comensales canarios.

A nivel nacional, el primer puesto del listado ha sido arrebatado por L'Antiquari Gastronòmic, ubicado en Barcelona. Dirigido por el talentoso chef Yordi Martínez y emplazado en una de las plazas más representativas del Barrio Gótico, este restaurante ha logrado convertirse en el favorito de los españoles en 2024, consolidando su prestigio y excelente propuesta culinaria.

Este renombrado establecimiento ofrece un exclusivo menú degustación de 14 pases, donde se fusionan las recetas tradicionales de antaño con las más avanzadas técnicas culinarias contemporáneas. Todo ello en un ambiente íntimo y selecto, diseñado para recibir a tan solo 16 comensales, lo que realza aún más su carácter único y especial.

El top 10 nacional

En segunda posición se encuentra El Invernadero, de Rodrigo de la Calle, con una Estrella MICHELIN y una Estrella Verde

Baobab Soul Kitchen & Bar, en Alicante, alcanza la tercera

Seguido de Jara Sushi Omakase, también en Barcelona, y que se ha alzado con la cuarta

En el quinta puesto se sitúa el restaurante Sánchez-Beato, con una estrella MICHELIN y ubicado en Toledo

En la sexta posición, Terra d´Escudella, en Barcelona

Le siguen Fonda España by Martín Berasategui, situado en el Hotel España de Barcelona y que cuenta con una Estrella MICHELIN, en el séptimo puesto

Y La Salita de Begoña Rodrigo, en Valencia y también con una Estrella MICHELIN, en octavo lugar

Cerrando la lista de los 10 restaurantes favoritos de los españoles se encuentran Casa Mia Italia, en Alicante, en el noveno

Y, por último, en el décimo, Marcelle Madrid, ubicado en la capital madrileña

Canarias, entre las comunidades con mayor representación en el top 100

En términos geográficos, el TOP 100 Nacional 2024 de TheFork abarca prácticamente todas las Comunidades Autónomas de España, con presencia en 13 de las 17 regiones. Sin embargo, las cinco comunidades que concentran el mayor número de restaurantes en el ranking son las siguientes: en primer lugar se encuentra Cataluña, con un total de 26 establecimientos, de los cuales 4 se sitúan entre los 10 primeros puestos nacionales. Le siguen Comunidad Valenciana, con 18; Madrid, con 17; Baleares, con 10; y Andalucía, empatada con Canarias, con 7.

En lo que al archipiélago canario se refiere, el resto de restaurantes que se han adentrado en el ranking, al margen del ganador de la región, han sido L’Oca Blanca (31º) en Corralejo, Fuerteventura; Poemas By Hermanos Padrón (35º), ubicado en Las Palmas de Gran Canaria; Rosario (36º), en Los Cristianos, Tenerife; The Hook – FoodCulture (65º), de nuevo en Las Palmas; así como El Secreto de Chimiche (74º), en Granadilla, y Zoco Arabic New Concept (87º), en los Cristianos, los dos situados en tierras tinerfeñas.

Una nueva metodología

Por segundo año consecutivo, el ranking ha evolucionado su metodología de elaboración para unificar criterios en los 11 países europeos donde se realiza en la actualidad.

Los nuevos criterios ponen en valor la calidad y la cantidad de las opiniones de los usuarios de la plataforma, el número de veces que han guardado el restaurante en Favoritos, la nota (todos tienen más de un 9) y un ticket medio superior a 20euros.

Con este nuevo planteamiento, el TOP 100 se presenta como un listado democrático y accesible para todos los bolsillos, gustos y preferencias, poniendo en valor las valoraciones de los comensales y sus experiencias positivas en los restaurantes, que es uno de los aspectos más importantes para los comensales, a la hora de elegir dónde comer o cenar fuera.