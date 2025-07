Calles con cascadas, casonas coloniales y vistas infinitas: así es el pueblo que se gana el título de 'Balcón del Atlántico' de España

Si alguna vez has pensado que el paraíso solo existe en postales, es porque aún no has visitado Firgas, un pequeño gran tesoro en el norte de Gran Canaria que, sin hacer mucho ruido, se ha ganado su puesto entre los lugares más bonitos del Archipiélago.

Con apenas 15 kilómetros cuadrados de superficie, Firgas puede ser el municipio más pequeño de la isla, pero lo compensa con creces en encanto, historia y espextaculares vistas. No por nada lo llaman el “Balcón del Atlántico”. Y es que desde sus más de 460 metros sobre el nivel del mar, este pueblo ofrece un panorama espectacular del océano, con vistas que abarcan el norte, el este y el oeste de Gran Canaria. Un mirador natural que deja sin aliento… y sin espacio en la galería del móvil.

Caminar por sus calles es como abrir un libro de historia con aroma a gofio recién tostado. Su casco histórico es un deleite para los amantes de la cultura: ahí se alza la Iglesia Parroquial de San Roque, que aún conserva restos de la antigua ermita sobre la que fue construida, y justo en la misma plaza se encuentra un monumento dedicado a San Juan de Ortega, el primer patrón del municipio.

Uno de los rincones más representativos de la localidad es la Casa de la Cultura, que antaño fue hotel y hoy alberga la Biblioteca Pública. Un claro ejemplo de cómo Firgas sabe reciclar su historia con elegancia. Muy cerca, el Ayuntamiento impone con su fachada de estilo neo-canario, una casona de más de 80 años que parece sacada de una postal de otra época.

¿Y qué sería de Firgas sin su joya más fotografiable? Dos calles peatonales, el Paseo de Gran Canaria y el Paseo de Canarias, esconden una cascada artificial de 30 metros que desciende entre escaleras de piedra, flanqueada por los escudos de todos los municipios canarios. Un rincón que parece sacado de un cuento y que demuestra que el agua sigue siendo el alma del municipio (por algo Firgas es famosa por su agua embotellada).

¿Dónde comer en Firgas?

Adentrarse en el interior de Gran Canaria es también sumergirse en una experiencia gastronómica distinta, donde los sabores tradicionales ganan intensidad. Aunque la costa está cerca, aquí los platos se vuelven más sabrosos, perfectos para acompañar el paisaje montañoso que rodea a Firgas.

Si visitas este encantador municipio, no pierdas la oportunidad de regalarte un buen banquete a base de guisos y asados típicos de la zona. Una excelente opción es El Rincón de Marcos, en la Carretera Las Madres, 54. Su cocina casera conquista por el estómago… y por el alma.

Otra parada recomendable es el Grill Asadero Las Brasas, en la Avenida La Cruz, 36. Además de su comida, destaca por su terraza con vistas que invita a alargar la sobremesa. Ideal para reponer energías tras una caminata, aquí no faltan clásicos como las parrilladas, los potajes y, cómo no, el imprescindible gofio escaldado.

Y si buscas una propuesta más elaborada, el restaurante Irejul, ubicado en la Calle Gardenia, 16 (La Caldera), ofrece una fusión de sabores tradicionales con un toque moderno en la presentación. Una opción excelente para quienes disfrutan tanto del paladar como de la estética.

¿Cómo llegar a Firgas?

Llegar a Firgas, en Gran Canaria, es bastante sencillo, ya que se encuentra a solo unos 25 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria. Si decides ir en coche, el trayecto te llevará unos 30 minutos aproximadamente. La ruta más directa es tomar la GC-3 hacia el norte, luego enlazar con la GC-2, y finalmente seguir por la GC-20 hasta llegar al municipio. Es un recorrido cómodo y, conforme asciendes, el paisaje comienza a transformarse en un entorno más verde y montañoso, típico del norte de la isla.