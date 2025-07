Francia se rinde ante esta isla española: "Un secreto bien guardado"

En un mundo donde el turismo parece comerse cada rincón con encanto del planeta, hay islas que logran mantenerse casi intactas. La Graciosa, esa joya discreta que aún poca gente conoce del archipiélago canario, ha capturado la atención de la prensa francesa, que la describe como un “secreto bien guardado” al que aún le queda mucha calma por ofrecer.

La prestigiosa revista francesa Biba Magazine ha lanzado una declaración casi de amor hacia esta pequeña isla de solo 29 km² y unos 700 habitantes, situada justo al norte de Lanzarote. Su titular no deja lugar a dudas: "La Graciosa resiste al turismo de masas con una serenidad que parece magia".

Olvida los coches, el ruido y las prisas. Aquí solo hay bicicletas, playas salvajes y caminos de tierra donde perderse. Según los periodistas franceses, este lugar es el destino ideal para quienes buscan desconectar de la vida en la 'city' y sumergirse en la naturaleza más pura. “Casas blancas, el azul infinito del cielo y el rumor del mar” conforman un paisaje minimalista que invita a cerrar los ojos y sentir que estás en el fin del mundo.

Y si creías que el paraíso solo aparece en verano, prepárate: La Graciosa presume de un clima casi perfecto todo el año (como todo el Archipiélago). La revista señala con sorna que estamos “malcriados” con un sol y temperaturas templadas que permiten bañarse casi en cualquier estación.

Además de ser un refugio para quienes disfrutan de la tranquilidad, la isla es también un imán para excursiones en barco y rutas en bicicleta que recorren dunas, playas y volcanes. Pero ojo, la prensa gala advierte con una sonrisa: “Un secreto bien guardado que nos gustaría compartir… pero no demasiado”. Porque, claro, no queremos que se convierta en el próximo Ibiza, ¿verdad?

Cómo llegar a La Graciosa

La única forma de llegar a La Graciosa es cogiendo un ferry desde Lanzarote. Hay varias travesías diarias y el trayecto dura unos 25 minutos. Los ferries de la isla lanzaroteña a La Graciosa salen del puerto de Órzola, en el norte del territorio insular y desembarcan en Caleta de Sebo.

Las playas de La Graciosa

Si creías que todas las playas de Canarias están llenas de gente y chiringuitos, prepárate para descubrir La Graciosa, porque aquí hay oasis de playas espectaculares y, lo mejor, casi desiertas. Imagina el sonido relajante de las olas, el sol calentándote la piel y la sensación de estar en un rincón tan remoto que parece que el mundo se olvidó de ti. ¿Suena bien, verdad? Pues prepárate para disfrutar casi en exclusiva de estos tesoros naturales.

Eso sí, no esperes encontrar aquí puestos de refrescos o hamacas a la venta. La mayoría de estas playas mantienen su esencia virgen, así que no te olvides de empacar tu provisión de agua, algo para picar y, claro, un buen protector solar para no terminar con cara de camarón.

Aquí te dejamos el mapa del tesoro con algunas de las playas más alucinantes de La Graciosa: