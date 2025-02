Vecinos de un barrio de Tenerife toman la iniciativa y crean patrullas para frenar a los 'okupas'

Vecinos del barrio de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, se manifiestan en contra de la presencia de okupas y la creciente sensación de inseguridad que afecta a la zona, tal como han expresado a través de las redes sociales. Según comentan los residentes, la mayoría de estos grupos están formados por jóvenes de origen magrebí, aunque también se ha identificado a una mujer embarazada, a quien uno de los residentes describe como "probablemente española".

"Solo queremos tranquilidad para nuestro Toscal, como siempre hemos tenido. No queremos okupas ni vandalismo", han apuntado. Asimismo, un grupo de vecinos se reunió hace escasos días con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y la Subdelegación del Gobierno, administraciones que se comprometieron a "aumentar la presencia policial en el barrio", según se indica en una nota de la corporación municipal.

Tanto Ayuntamiento como Subdelegación han invitado a los vecinos a dejar constancia por escrito, mediante las correspondientes denuncias de los presuntos delitos que detecten en la zona, y han asegurado que aumentarán las patrullas tanto de Policía Local como de Policía Nacional.

Lo que ocurre es que ya hay algún vecino que ha denunciado la okupación de su vivienda y "las autoridades no han hecho nada de nada". Además, no entienden cómo se pueden presentar "con certificados de empadronamiento falsos, meterse en las casas de la gente, y que la Policía no pueda hacer nada".

Cacelorada

Ante la inacción de las autoridades, casi cien vecinos salieron el pasado viernes de la plaza Pisaca y se dirigieron hacia dos viviendas terreras que han sido ocupadas de manera ilegal: una ubicada en la calle El Saludo y otra en el cercano Pasaje Segundo Ravina.

Los manifestantes, cargados con calderos y sartenes que resonaron a lo largo de la marcha, avanzaron con firmeza mientras dos patrullas de la Policía Local permanecían en la zona como medida preventiva. En el trayecto, algunos vecinos se detuvieron frente a las dos viviendas ocupadas, cerradas herméticamente, y golpearon sus puertas al ritmo de cánticos como "fuera del barrio" y "no a los okupas".

Ante esta situación, los vecinos han tenido que tomar cartas en el asunto y han comenzado a organizar patrullas ciudadanas y no descartan nuevas marchas en próximas fechas.

El consejero de Vivienda dice que los datos de okupación no son tan alarmistas

El consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), ha afirmado este martes que los datos oficiales de okupación no se corresponden con la "excesiva alarma" que a su juicio generan algunos "medios o partidos políticos", si bien ha dicho que es necesario "proteger la propiedad privada".

"El problema de vivienda antes estaba circunscrito a la población vulnerable y ahora se traslada a buena parte de la población. Hay que buscar un equilibrio entre la protección social de las familias vulnerables, que es clave porque existe el derecho constitucional a la vivienda, que hay que trabajarlo, con el equilibrio para no desproteger al propietario y que la oferta en vez de disminuir, aumente", ha reflexionado Rodríguez.