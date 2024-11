Los cinco lugares bestialmente originales para dormir en Cantabria

Dormir en un hotel, en una pensión o en apartamento es algo que se suele hacer habitualmente, pero hay hoteles que son alternativas tan originales y distintas que pasar una noche en ellos te deja marcado de por vida.

Cantabria cuenta con cinco alojamientos brutales que son de lo más original que te puedas imaginar, y que además ofrecen todo tipo de comodidades y lujos. ¿Los conoces? Son estos cinco. Apunta.

The Caravan. Siéntete como un americano pasando una noche, al menos, en esta caravana del año 1948. Concretamente es una "Vagabond Travel Trailer" que está en la Hoz de Anero, en medio de un entorno natural precioso. Además cuenta con una finca amplia y fuera dispone de mesa para poder aprovechar el día o la noche, para comer o cenar fuera.

The caravan. Booking.

Glamping. Es un camping de lujo, una moda que cada vez se va extendiendo más y que, obviamente, también ha llego a Cantabria. Es algo así como la comodidad de un hotel pero llevada al entorno natural de un camping. Dreamsea-San Vicente de la Barquera es el lugar al que tienes que ir sí o sí para darte un capricho de fin de semana, ya sea con pareja, con familia o incluso solo.

Sus bungalows de lujo parece que te transportan a una de esas casitas de madera que tan acostumbrados estamos a ver en los anuncios que nos aparecen constantemente en redes sociales. Un interior precioso, en madera, muy cuidado, donde se ha mirado hasta al mínimo detalle y que es ideal para desconectar del mundo.

Dream Surf Camp. Tripadvisor

Furgoneta viajera. Viajar en furgoneta es lo más de moda que puede haber, pero no todo el mundo dispone de una y no todas son iguales. Las opciones son múltiples y cada vez son más quienes han optado por alquilarlas, pero en Cantabria tienes la opción de viajar en una que es una auténtica pasada. Se trata de la furgoneta original VW T3 estilo retro. Tiene dos camas de un metro cuarenta, cocina, armarios, todo tipo de equipamiento y menaje, pero es que su interior tiene ese aire retro que le confiere un rollo particular a los viajes que se hacen ella. Es la furgoneta de las furgonetas y no te la puedes perder.

El Chulavista Bubble. Puedes dormir en una burbuja en medio de la naturaleza, sí lo has soñado muchas veces y ahora resulta que puedes hacerlo. Imagínate una enorme pompa de jabón y que tú estás dentro, en tu cama, bien abrigadito, con todos los lujos, al calorcito de la calefacción mientras que puedes ver la noche estrellada, una tormenta, como nieva o como cae el sol. Además, dentro de tu burbuja hay un jacuzzi que ya es la guinda del pastel. ¿Se te ocurre un plan mejor?

Y por último, el Chulavista Dome. Como su nombre indica dormirás en un domo, en una especie de cúpula en medio de los Valles Pasiegos, solo rodeado del silencio verde de la naturaleza más pura.

El Chulavista Dome es el primer domo geodésico sobre árboles de España. Los enormes ventanales y la gran terraza ofrecen vistas panorámicas del valle, las montañas y los bosques.