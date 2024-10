El Gobierno pide a los jóvenes que "denuncien el acoso escolar"

Cantabria quiere acabar con el acoso escolar en las aulas y pide a quienes conozcan algún caso que sean valientes y que lo denuncien, no vale no posicionarse. Así lo ha dejado claro la consejera de Inclusión Social Begoña Gómez del Río, que pide a los jóvenes que se impliquen para frenar "las conductas que generan exclusión o acoso", señalando que "hay que actuar". Así lo ha defendido durante el acto de clausura del Congreso de Valores Juventud y Soledad No Deseada que ha reunido a de 1.500 jóvenes.

Gómez del Río ha reivindicado la aportación positiva de los jóvenes para transformar la sociedad con "el esfuerzo, la cooperación y la solidaridad" y ha puesto en valor el voluntariado como elemento para "combatir la soledad entre los jóvenes". Como ejemplo de voluntariado, ha citado la labor de la asociación 'Buscando Sonrisas' para ayudar a niños, ancianos y familias en situación de vulnerabilidad social o económica, y ha recordado que Cantabria contará el próximo año por primera vez con una Ley del Voluntariado que fomentará y reconocerá la importancia social de esta actividad.

Con este objetivo, este Congreso de Valores se ha enmarcado entre las acciones impulsadas por el Ejecutivo regional para luchar contra la soledad no deseada que, según la OMS, afecta al 20% de la población, es un problema que no sólo afecta a personas mayores, sino también a jóvenes.

Entre los principales ponentes que han intervenido en este encuentro han figurado Toni Nadal, ex entrenador del tenista Rafa Nadal, y Jesús Vidal, actor de la película 'Campeones'. Además de la soledad no deseada, entre las ponencias se han abordado cuestiones relacionadas con el acoso escolar. También se han presentado testimonios en primera persona de jóvenes que han vivido situaciones de soledad no deseada, compartiendo sus experiencias y trasladando un mensaje positivo de superación.