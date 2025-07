Planazo en Cantabria: destilería artesanal con vermut artesano y cata

Los planes son para el verano y hay días en los que apetecen otras cosas que no sean más playa o más piscina. Es por eso que hoy te vamos a proponer una actividad muy chula para hacer con pareja o con amigos si estás en Cantabria.

Hablamos de hacer una visita a la destilería artesanal Siderit, conociendo cómo trabajan, sus fórmulas secretas y todas y cada una de las bebidas que elaboran en esta destilería artesanal, y no es un hablar, es que tienen varios reconocimientos a nivel internacional por sus productos.

Situada en un entorno privilegiado, en Arce, Siderit ofrece visitas guiadas donde podrás recorrer sus instalaciones y descubrir cómo trabajan sus expertos en la creación de ginebras y licores de alta calidad. Desde la selección de ingredientes naturales hasta el destilado final, cada paso del proceso se realiza con pasión y cuidado, garantizando productos con carácter y autenticidad.

Durante la visita, tendrás la oportunidad de aprender sobre la historia de la destilería, conocer las técnicas tradicionales e innovadoras que emplean, y, por supuesto, degustar algunas de sus mejores creaciones. Es una una excelente manera de aprovechar el buen tiempo del verano en un plan diferente y muy interesante y divertido.

Ahora en verano, organizan visitas tres días a la semana, pero te recomendamos que llames y te informes bien, también para hacer la reserva y no quedarte sin sitio, porque lo de disfrutar de un vermut artesanal es algo que cada vez se está poniendo más de moda, y en Siderit hacen uno que está tan rico que no hay quien no quiera probarlo.

No lo dudes: si quieres hacer de tu verano una temporada llena de descubrimientos y sabores, la visita a Siderit en Cantabria es una opción que no te puedes perder. ¡Un planazo que te dejará con ganas de volver!