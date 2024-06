El Ayuntamiento de Guadalajara rechaza colgar la bandera arcoíris porque solo deben ondear banderas institucionales

El Ayuntamiento de Guadalajara ha desatado la polémica en plena celebración del Orgullo LGTBI al rechazar la colocación de la bandera arcoíris en su balcón principal porque en este solo deben ondear banderas institucionales.

La asociación LGTBI+ 'WADO' ha lanzado un comunicado mostrando su total rechazo a la decisión del consistorio:

"Declarar nuestra más sincera repulsa e indignación ante este retroceso por parte del Ayuntamiento de Guadalajara en la visibilidad de todo el colectivo LGTBI que ha sido históricamente marginado, invisibilizado y discriminado por la sociedad", recoge el escrito.

"Mostrar nuestra más absoluta decepción ante excusas y posturas contrarias a la lógica, y ante decisiones que, gobiernos como el de Ana Guarinos y VOX, provocan que el odio y la LGTBIfobia se legitimen y se expandan entre la sociedad", denuncia la asociación WADO en su comunicado.

"Si la decisión de la no colocación de bandera fue previamente tomada por la alcaldesa de Guadalajara, no entendemos por qué, todavía, no hemos recibido contestación alguna a nuestra carta enviada hace una semana. Sospechamos que ha sido una decisión premeditada por el actual equipo de Gobierno, buscando no pronunciarse en temas comprometidos", continúa el comunicado.

COMUNICADO DE ASOCIACIÓN WADO LGTB

De igual forma, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha pedido al ayuntamiento que rectifique de lo que considera un "tremendo error". Así mismo, Simón ha señalado que el Palacio del Infantado sí lucirá la bandera arcoíris durante toda la semana.

Por su parte, el concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Guadalajara, Roberto Narro, ha destacado que la fachada del Ayuntamiento se iluminará con los colores de la bandera LGTBI el próximo 28 de junio. Además, el edil ha destacado que el jueves 27 de junio actuará el músico, Aaron Lee en el Teatro Buero Vallejo cuya entrada será gratuita.

Finalmente, el concejal de Igualdad ha concluido que desde el consistorio se va a desarrollar una charla coloquio relacionada con la promoción de la salud con motivo de esta semana reivindicativa del Orgullo.