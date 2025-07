´La tierra olvidada´, el documental que visibiliza el éxodo rural en La Mancha, se estrena en Madrid

La Mancha es muchas veces descrita como una tierra de paso. Pero para quienes han crecido allí entre campos, molinos, pastores y fiestas populares, es también un lugar cargado de sentido, trabajo y arraigo. Esa idea atraviesa "La tierra olvidada", el documental que se proyectará el próximo 31 de julio en MK2 Cine Paz (Madrid) para prensa e invitados y que posteriormente será publicado en Youtube para todo el público.

Con 62 minutos de duración, la obra aborda el éxodo rural y los cambios sociales que ha vivido la región en las últimas décadas, tomando como hilo conductor seis oficios tradicionales: la agricultura, la ganadería, la caza, la molienda, la alfarería (cantarería) y el folclore.

Oficios que cuentan una historia: la transformación de una tierra que resiste

En lugar de ofrecer una mirada nostálgica, el documental busca dar voz a quienes han vivido ese cambio en primera persona. Los testimonios de campesinos, artesanos y vecinos de diferentes pueblos manchegos construyen una narrativa coral, donde lo cotidiano se convierte en memoria viva.

Alfarería, ´La tierra olvidada´ Kike Fernández

Más allá de la descripción de los oficios, lo que aparece es una reflexión sobre el vínculo entre el territorio y la identidad. Cada historia muestra cómo la despoblación no solo afecta al número de habitantes, sino también al modo de vida, a las relaciones comunitarias y al legado cultural que define a una región.

Un documental hecho desde dentro, con recursos locales

"La tierra olvidada" ha sido dirigido por Kike Fernández, natural de Pedro Muñoz (Ciudad Real), quien ha desarrollado el proyecto con un enfoque sencillo y directo. La película se ha realizado con medios limitados, pero con una clara intención de preservar el valor social y cultural del testimonio.

Antes de su estreno, el documental ya ha comenzado a cosechar reconocimientos. Su tráiler oficial, narrado por el actor Félix Alcolea, fue galardonado con el Premio Internacional CIOANN 2024 y recibió el reconocimiento de manos de la actriz Ana Arias, conocida por su papel en “Cuéntame cómo pasó”.

De los pueblos a la pantalla grande

El documental se estrenará por primera vez el 24 de julio en Pedro Muñoz, pueblo natal del director, y posteriormente en Madrid el día 31 de julio a las 20:00h, con inicio de proyección a las 20:30h en MK2 Cine Paz (Metro Bilbao/Quevedo). La entrada será con invitación y destinada a prensa y profesionales del sector.

Pero no te preocupes, porque tras estas proyecciones, la obra se podrá ver de forma gratuita en YouTube, como parte de una apuesta por la accesibilidad y la cultura abierta. También se prevén nuevas fechas en localidades de Castilla-La Mancha, donde el documental espera conectar con un público que comparte el mismo paisaje emocional.

Un mapa humano de la Mancha profunda

En un momento en el que el debate sobre la despoblación rural sigue presente, "La tierra olvidada" suma una mirada distinta, la de quienes no se marcharon, o la de quienes lo hicieron, pero no olvidan. La película no idealiza ni dramatiza, simplemente muestra lo que hay, una tierra viva, a pesar del silencio.