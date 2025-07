Grison expresa su enfado contra Toledo y asegura que allí lo tienen cancelado: “Es lo mejor, pero sus políticos…”

Grison, también conocido como Marcos Martínez, es un cantante y beatboxer campeón del mundo muy conocido en España. Aparte de dedicarse al mundo de la música, también es productor y humorista, algo de lo que son testigos muchos españoles. Su apodo viene dado por su primo, quien le comparó con el personaje Gil Grissom de la serie CSI. A su vez, también ha participado en festivales de comedia como por ejemplo el Zaragoza Comedy.

En 2022 expuso cuál es la relación que mantenía con la capital de Castilla-La Mancha. Durante la emisión de un antigua capítulo del programa 'La Resistencia', producido por Movistar, no puedo ocultar su enfado con la ciudad de Toledo. Este sentimiento tiene que ver con algo que le ocurrió durante una charla con la cantante argentina María Becerra en ese mismo show. "Toledo es un sitio de metales... hacen espadas y eso... royo medieval...", declaró el cantante nacido en Madrid mientras le mostraban a Becerra imágenes de la ciudad.

"Me han cancelado un bolo en Toledo"

Un tiempo después, se volvió a mencionar a esta ciudad en otro capítulo, y el beatboxer decidió no mantenerse callado y explicar lo que le había ocurrido en función de las declaraciones ahora mencionadas. "Me han cancelado hoy, me han cancelado un bolo en Toledo", expuso mientras recordaba la palabras con María Becerra. De hecho, para él, "Toledo es lo mejor, pero sus políticos...".

Aparte de explicar que es un lugar lleno de metales y muy medieval, también animó a Becerra a ir antes a Madrid que a Toledo, pese a que "está guapo Toledo". A partir de ahí, sus declaraciones fueron noticia en el medio La Tribuna de Toledo y esto no fue visto con buenos ojos por los promotores del concierto que iba a dar allí. Aseguró que le dijeron lo siguiente: "Tú ibas a actuar en Toledo, pero me llama el promotor y me dice lo siguiente: no puedes actuar porque dicen los políticos que has dicho no sé qué".

"Toledo es como un club de moteros"

A Grison no le sentó nada bien esta decisión, al fin y al cabo no se lo podía creer porque reiteraba que, para él, es una de las mejores ciudades del mundo. De hecho, para mostrar su importancia, expuso que "La campana más grande de España está en Toledo". Después de hablar de este tema, volvieron a retomar esa tertulia con María Becerra para ir viendo, punto por punto, por qué le cancelaron su concierto en la capital manchega.

Una vez visualizaron esas fotografías que le enseñaron en su momento a la artista latinoamericana, tanto Broncano como Grison ahora comenzaron a hacer gestos en los que se dejaba entrever que la ciudad no es la más bella de toda España desde su punto de vista, o eso trataban de plasmar aunque de una forma irónica y humorística. Mientras estaban repasando la noticia publicada por el diario toledano,Grison fue contundentey expuso que "Toledo es como un club de moteros español, no hay nada más que metal y gente de extrema derecha".

"¿Qué nos queda en la comedia, tío? No se puede hablar de nada"

"Toledo es muy bonito", reiteró el cantante. Como sus posibilidades ahora en Toledo se habían reducido al mínimo, Broncano le animó a intentar ofrecer otros conciertos en Cuenca, por ejemplo. La respuesta de Grison fue la siguiente: "¿Qué nos queda en la comedia, tío? No se puede hablar de nada ya, tío. No puedes hablar ni de Toledo...". Una ciudad en la que mencionó que le acogen muy bien es en Murcia, de la que aportó, en tono de broma, "que no saben hablar pero son gente que transmiten buen royo (en un tono algo más elevado)".