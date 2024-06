La Coca Cola española que provocaba la huida de los clientes de los restaurantes que no la tenían

Este 2024 se cumplen nadas más y nada menos que 75 años de la creación de este refresco español transparente, sin azúcar, sin calorías y ni cafeína que se ha convertido en todo un emblema de la historia de nuestro país. Sí, estamos hablando de La Casera, conocida para algunos como 'La Coca Cola Española' ya no solo por su similitud con la historia del mega conocido refresco de cola norteamericano sino por su igual trascendencia y adaptación a la sociedad, en este caso la española.

Con motivo de este 75 aniversario, vamos a realizar un pequeño recorrido por toda la historia de este emblemático refresco "que se puede tomar solo o mezclado, en casa o en cualquier parte", tal y como describen desde la propia web de La Casera.

En mayo del año 1949, un francés casado con una española llamado Félix Duffo, que ya contaba con varios años de experiencia en el sector de las bebidas carbónicas, decide pedir un préstamo de 300.000 pesetas al Banco Español de crédito para crear la marca 'La Casera' y establecer una primera fábrica de gaseosa en un barrio a las afueras de Madrid, en concreto en la calle Cactus número 8 del barrio de Tetuán.

Imágenes de la primera fábrica de La Casera Lahistoriadelapublicidad.com LaRazón

"Crear un refresco suave y agradable, con un sabor familiar para la mayoría de los españoles, apto para todos los públicos y que pueda ser consumido sólo o mezclado. Un producto de gran calidad, cuya relación precio-cantidad sea favorable para la economía familiar", declaraciones del mismo Félix Duffo.

Las primeras botellas de 'La Casera' eran muy curiosas porque en el tapón portaban una especie de bolsa que garantizaban la correcta higiene del refresco así como también servía como ticket para participar en sorteos y concursos promovidos por la propia marca.

Un rápido crecimiento

Este refresco de gaseosa nace en una época donde el sector de las bebidas carbonatadas estaba en pleno auge con marcas como Kas, Mirinda o la propia Coca Cola. A pesar de la alta competencia el crecimiento de 'La Casera' fue muy rápido y en tan solo un año ya habían vendido más de 380.000 botellas.

En este momento, los dos hermanos de Felix, Victor y Francisco, se incorporan a la empresa para asumir la creación de aromas y jarabes y la adquisición de vidrios y maquinaria y de la distribución, respectivamente.

Varias imágenes de carteles publicitarios antiguos de 'La Casera' y otra de su primera botella con tapón mecánico LaRazón

Esta peculiar bebida gaseosa se hizo un hueco en corazón de las familias y comenzó a estar presente también en cada bar y restaurante de España. Ya en 1953 es un momento muy importante para la marca española ya que lanza su primera botella con tapón mecánico y el escudo icónico que incluía las letras "La Casera".

Un acuerdo histórico

4 años más tarde, en 1957, la 'Coca Cola española' consigue una alianza histórica con la marca de tónica líder en el mundo, Schweppes. Esta colaboración hizo que las fábricas de 'La Casera' empezasen a producir también la conocida tónica suiza. En este sentido, comenzó un proceso de expansión que llevaría a la familia Duffo a nuevos retos.

Llegan las gaseosas de sabores

Diez años más tarde de esa alianza con Schweppes, llegaron dos nuevas variedades de 'La Casera': Naranja y Limón, estas nuevas gaseosas con sabores frutales iban orientadas hacia un público más juvenil al igual que la gaseosa de cola que se lanzaría en 1971, todas ellas con una publicidad y una comunicación más infantil.

Carteles anunciadores de los nuevos sabores de 'La Casera': Limón, naranja y cola Lahistoriadelapublicidad.com LaRazón

La Casera y el deporte

En los años 80 la marca 'La Casera' comienza un nuevo proyecto de publicidad y decide apostar por el patrocinio deportivo. Esta bebida gaseosa se convierte en la imagen del exitoso equipo de ciclismo 'Bahamondes' y también de varios equipos de fútbol como el 'AD La Casera-Cataluña y de baloncesto como el CD Manresa, CB La Casera-Lugo y el CB Hospitalet. Mas tarde en la temporada 88/89, 'La Casera' se convertiría en marca patrocinadora del Valencia CF en uno de los mejores años deportivos del equipo 'Che'.

La sociedad avanza y La Casera también

A finales de los 90' y principios de los 2000 la sociedad española inicia un proceso de cambio social y político con el fin de la dictadura. Una nueva época de mayor libertad que también llega al sector de las bebidas carbonatas con el nuevo formato de botellas, primero fueron las latas de metal y al poco tiempo las botellas de plástico PET.

Este nuevo plástico poseía gran resistencia, modularidad y ligereza, además tenñia muy bajo coste, por tanto 'La Casera' apuesta por este plástico PET y se convierte en el primer productor de refrescos español que incorpora a su estructura empresarial la propia fabricación de las botellas.

'La Casera' sigue creciendo a nivel de marca gracias a sus buenas campañas publicitarias en televisión como la conocida "Si no hay La Casera, nos vamos" que recibió un gran cantidad de premios nacionales e internacionales.

Julio Iglesias o Penélope Cruz imágenes de 'La Casera'

La marca de bebida gaseosa colaboró con grandes figuras de España como Julio Iglesias, Javier Sardá, Penélope Cruz, Belinda Washington y El Chapis en diferentes campañas de promoción que también supuso un gran salto a nivel internacional.

50 años repartiendo buenos momentos

En el año 1999, 'La Casera' cumple su 50 aniversario y decide sacar adelante su primer página web y además fabricar y comercializar una edición especial de su icónica botella cristal con tapón mecánico que se agotó a las pocas horas.

'Tinto de Verano' de La Casera Retailactual.com LaRazón

Aterriza el popular Tinto de Verano

En el año 2007 se lanza posiblemente uno de los productos más exitosos de la marca, el 'Tinto de Verano' una mezcla de vino, gaseosa y limón que revolucionó a todos los españoles. Quien no se acuerda de ese anuncio que decía "Si no hay Tinto de Verano La Casera, no hay verano". Una bebida que protagoniza las terrazas de los bares cada verano y que este verano 2024 no será una excepción.

'La Casera' o 'La Coca Coca Española', todo un emblema de la historia de nuestro país

Gracias a todo este recorrido, 'La Casera' actualmente se ha convertido en una de las 100 marcas más valiosas de España y una de las 50 marcas de gran consumo más presentes en los hogares de nuestro país. ¿Cuál es su formula? La cercanía, buenas estrategias de comunicación y sobre todo saber adapartarse a los nuevos hábitos de consumo le han permitido ser un emblema de España y del estilo de vida mediterráneo.