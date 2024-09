Descubren una nueva especie de dinosaurio gigante que vivió en Cuenca hace 75 millones de años

Este miércoles 4 de septiembre será un día para recordar en el panorama científico de España ya que la revista Communications Biology ha publicado el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio gigante que vivió en Cuenca hace 75 millones de años.

Este dinosaurio pertenece a la especie de los saurópodos y habitó en tierras de Castilla-La Mancha durante el Cretácico. Este histórico hallazgo supone un punto de inflexión en cuanto al estudio de dinosaurios gigantes de Europa.

Don Quijote está presente en este nuevo dinosaurio

Su nombre 'Qunkasaura pintiquiniestra' está inspirado en Don Quijote de La Mancha, Antonio Saura y la ciudad conquense. 'Qunka' hace referencia a la etimología más antigua del topónimo del área de Cuenca y Fuentes, 'Saura' hace alusión al femenino de latín saurus (lagarto), pero también homenajea al pintor Antonio Saura, y 'pintiquiniestra' hace referencia a la gigante 'Reina Pintiquiniestra', uno de los personajes de una novela citada en el Don Quijote de la Mancha de Cervantes.

Este hallazgo alberga uno de los esqueletos de saurópodo más completos hallados en Europa, incluyendo vértebras cervicales, dorsales y caudales, parte de las cinturas y elementos de los miembros, ha informado la UNED en nota de prensa

Este estudio titulado 'A Spanish saltasauroid titanosaur reveals Europe as a melting pot of endemic and immigrant sauropods in the Late Cretaceous', está encabezado por Pedro Mocho, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, y forma parte de los proyectos del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED, liderado por el profesor Francisco Ortega Coloma.

Parte del esqueleto ya se encuentra expuesto en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha en Cuenca.

Más de 12.000 fósiles han sido analizados en Lo Hueco (Fuentes, Cuenca) desde el primer descubrimiento en el año 2007. Se trata de una de las colecciones de vertebrados fósiles más relevantes del Cretácico Superior de Europa.

Lo que hace único a este hallazgo es la abundancia de esqueletos parciales de enormes dinosaurios saurópodos que contiene y que son escasos en el resto de Europa.

La morfología del Qunkasaura pintiquiniestra es única ya que las vértebras de su cola ofrece nuevas líneas de investigación sobre los últimos saurópodos de la Península Ibérica, un grupo de dinosaurios que ha sido históricamente poco comprendido.

El estudio identifica a Qunkasaura como un representante de los saltasáuridos opisthocoelicaudinos, un grupo principalmente distribuido en el hemisferio norte (Laurasia).

Por otra parte, la mayor parte de los saurópodos del Cretácico Superior del suroeste de Europa, incluido Lohuecotitan pandafilandi, anteriormente descrito en Lo Hueco serían lirainosaurinos, un grupo de saurópodos aparentemente exclusivo de Europa.

Esta investigación sugiere que Lo Hueco (Cuenca) es el único yacimiento en el que se conoce la coexistencia de ambos grupos y propone un nuevo grupo de titanosaurios llamado Lohuecosauria, que incluye a los representantes de los dos linajes. Los lohuecosaurios pueden haber tenido su origen en los continentes del sur (Gondwana), antes de dispersarse a nivel global.