¿Qué quiso decir Cervantes?: resuelto uno de los mayores misterios del 'Quijote'

"Mi destino es la lengua castellana,

El bronce de Francisco de Quevedo (...)

Pero a ti, dulce lengua de Alemania,

Te he elegido y buscado, solitario.

A través de vigilias y gramáticas,

De la jungla de las declinaciones,

Del diccionario, que no acierta nunca

Con el matiz preciso",

escribió Borges en su fantástico poema 'Al idioma alemán'.

No hay discusión sobre que, y probablemente también de la universal (acaso sólo puedan rivalizar el inicio de 'Ana Karenina' y el "Call me Ismael" de 'Moby Dick'), 'Quijote' : "En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor."

Sí hay debate, en cambio, sobre un detalle de este arranque que, a priori, parece menor; pero que para los estudiosos de la obra de Miguel de Cervantes es un asunto de importancia notable: ¿Qué quiso decir su autor con "lanza en astillero"? ¿Qué significado tiene "en astillero" para Cervantes?

El escritor Andrés Trapiello, en su traducción al castellano actual de 'Don Quijote de la Mancha', optó por escribir "lanza ya olvidada".

Erudito en la obra cervantina, el autor de 'Las armas y las letras' justificó esta interpretación de dicha expresión con que "astillero", en tiempos de Cervantes, significaba almacén o armario. Además, el contexto del Quijote invita a pensar que el arma del hidalgo llevaba un buen tiempo cogiendo polvo.

Mas en la edición de 2019, Trapiello optó por cambiarlo por "lanza ya a la espera". Asimismo, en la reciente publicación doble con la editorial Destino, con el Quijote de Cervantes y la traducción de Trapiello enfrentadas, el escritor leonés volvió a mutar dicha expresión por "lanza en ristre"; dándole un significado totalmente contrario al que usó en 2015.

Este cambio radical se debe al consejo del archivero e investigador sevillano José Cabello Núñez, quien halló tres firmas de Miguel de Cervantes y hasta 70 documentos históricos sobre la vida y los quehaceres del escritor complutense.

Así, en el tesoro literario encontrado por Cabello había una carta (con fecha de 1595: diez años antes de que Cervantes usara en el Quijote la expresión en disputa), que era un documento oficial, remitida por Juan de la Torre, comisario real de abastos, en la que comunica a Pedro Rodríguez sus dificultades para reunir trigo para la Armadas; asimismo, expresa que dichas dificultades no los encontró en los pueblos de Écija y Marchena, y que, por tanto, ya tenía el trigo listo para ponerlo "en astillero"; o sea, preparado para recogerlo.

El contexto en el que este funcionario de la época usa la locución invita a pensar que cuando Cervantes se refiere a la "lanza en astillero", está diciendo que el arma está dispuesta, "en ristre", como traduce finalmente Trapiello.

Cabe apuntar que el diccionario de la RAE define la locución adjetiva en ristre como: "Dicho de un objeto: empuñado y, ordinariamente, dispuesto para ser utilizado".

Asimismo, sin tanto circunloquio, la tercera acepción que la Academia ofrece de "astillero" conduce a la conclusión que han llegado estos cervantistas: "Percha donde se ponen las astas, picas y lanzas". O sea, como la chaqueta o el paraguas, en la entrada del domicilio, listos para sacarlos a la calle...