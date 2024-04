Más del 60% de los castellanomanchegos reconoce no leer nunca o casi nunca

En el año 1995 la UNESCO propuso celebrar el Día de Libro el 23 de abril, desde ese momento, todos los años se celebra esta festividad con el objetivo de resaltar la importancia de la lectura, la literatura y el intercambio cultural a nivel mundial.

En este sentido, la Federación del Gremio de Editores de España (FGEE) ha realizado un Barómetro de Hábitos de Lectura del año 2023 en España donde apunta que el 35,9 % de los españoles declara no leer nunca o casi nunca.

Sin embargo, en los últimos doce años el porcentaje de población española que lee libros habitualmente ha aumentado, pasando del 59,1% al 64,1%. Unos datos positivos que se deben principalmente al aumento exponencial de la lectura durante la pandemia.

En cuanto a las comunidades autónomas, Madrid lidera el ranking con un 73,5% de lectores habituales, le sigue Cataluña con un 68,2% y posteriormente Navarra con un 68,1%. El País Vasco con un 67,8%; La Rioja con un 66,6% y Aragón con un 64,3% junto a las tres primeras conforman las únicas seis regiones que se sitúan por encima de la media nacional (64,1%).

Castilla-La Mancha, posee una cifra de lectores habituales por debajo de la media, es decir, un 58,9% de los castellanomanchegos practican lectura habitualmente, lo que supone que el 61,1% de habitantes de la región no leen nunca o casi nunca.

El resto de comunidades que están por debajo de ese 60% de lectores son: Murcia con un 59,5%; Andalucía con un 59%; Canarias con un 58,3 % y Extremadura con un 54,4 %.

Cuatro de cada diez personas que no leen libros argumentan que se debe a la falta de tiempo libre es su razón principal, en relación con esto, el 54,4 % de las personas de entre 55 y 64 años justifican la no lectura por la escasez de tiempo de ocio. El 31,1% manifiesta que prefiere emplear su tiempo en otras actividades, así como el 29,7 % de los no lectores reconoce una falta de interés y el 1,6 % no lee por motivos de salud relacionados con la vista.

Este barómetro realizado por la FGEE recoge que las mujeres dedican mayor tiempo libre a la lectura de libros que los hombres en todos los tramos de edad, con especial diferencia (17,5 puntos) entre el grupo comprendido entre los 25 y 34 años donde un 74,4% de las mujeres practican la lectura.

En contraposición, en las personas de 65 años o más, las diferencias de lectura entre hombres y mujeres se estrechan, este sector de la población ha sido uno de los que más han crecido en cuanto a lectura de libros desde el año 2012, más de un 15%.