El ministro Bustinduy responde a Page: "Menos de un 2% de la población española fue a los toros"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha respondido el anuncio por parte del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de crear unos Premios de la Tauromaquia tras la eliminación de dicho galardón por parte del Ministerio de Cultura, es "muy libre de ir a los toros, de usar recursos públicos para poner un premio a la Tauromaquia, de manera que los electores y las electoras decidan".

"Si yo me dedicara a comentar las declaraciones o las acciones del señor Page cada vez que no estoy de acuerdo, pues no me dedicaría a otra cosa prácticamente", ha respondido Bustinduy en una entrevista concedida a Antena 3.

En este sentido, el ministro de Derechos Sociales considera que le gustaría debatir la tauromaquia públicamente porque "el fondo de esta cuestión sí interpela a la sociedad española ya que los Premios Nacionales de cultura reflejan los valores y la sensibilidad de la sociedad y esos valores han ido cambiando".

Pablo Bustinduy ha apuntado que el año pasado "menos de un 2% de la población española fue a los toros". "Estamos hablando de dedicar dinero público a premiar una actividad que yo creo que una inmensa mayoría de la sociedad española ya no comparte", ha incidido.

"La inmensa mayoría de las familias no comparte la idea de que un animal pueda ser objeto de maltrato hasta la muerte y que eso se considere un espectáculo y se premie con dinero público", ha destacado el ministro.

De este modo, Pablo Bustinduy considera "acertada" la decisión de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia por parte del ministro de cultura, Ernest Urtasun ya que es "acorde con los tiempos".

Así mismo, el ministro ha reflejado que existe "un punto específico que mueve pasiones fuertes" en España sobre la cuestión de considerar "de disfrute una actividad que supone una situación de maltrato físico a un animal hasta la muerte en un espectáculo público".

"Es una realidad innegable que la sociedad española ha cambiado y que mayoritariamente ha adquirido una sensibilidad sobre el bienestar animal y sobre los derechos de los animales que se refleja en cosas como esta. Es normal. Las sociedades cambian y en una democracia es normal que se interpele a los poderes públicos para que respondan a esos cambios culturales y sociales. Creo que es lo que está haciendo el Ministerio de Cultura y creo que una parte extraordinariamente importante de la sociedad lo aplaude", ha finalizado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.