Niña Polaca desata la polémica y acusa al Toledo Beat Festival de "silenciar" la falta de mujeres

El grupo de música alternativa/indie/pop/rock Niña Polaca ha desatado la polémica en la red social 'X' tras publicar un comunicado sobre su última actuación el pasado 11 de mayo en el Toledo Beat Festival donde denuncian la falta de mujeres en el festival y acusan a la organización de "silenciar estas injusticias".

Un comunicado firmado por la teclista de la banda, Claudia Zuazo, que durante el concierto manifestó: "Me encanta ver a tantas tías en el público, compensando por las pocas que hay en el cartel". En este sentido, Zuazo lamenta las injusticias que sufren las mujeres en la industria donde lleva " observando situaciones así desde que empecé a trabajar en la industria musical, pero para mí, la gota que ha colmado el vaso ha sido lo del festival Beat de Toledo".

Arriba, Surma y Claudia, y abajo, desde la izquierda, Beto, Kobbe y Rubén, miembros de Niña Polaca Edu Pomares

Una declaraciones compartidas por "muchos" según la teclista ya que "apenas había presencia femenina en el evento, algo muy llamativo". La integrante de Niña Polaca añade que su comentario fue "bastante comedido, podría haber dicho muchas más cosas al respecto… No hubo ni falta de respeto, ni acritud. El público reaccionó de manera positiva, silbando y aplaudiendo".

La teclista critica que el festival no subió ninguna foto suya tras las declaraciones

"Los comentarios de la gente en la publicación que el festival subió a Instagram justo después de la actuación donde incluyen a todos los miembros de la banda menos a mí, me da a entender que no está todo perdido y que lo que dije fue acertado y necesario. Me alegra mucho ver esa reacción", recoge en el escrito.

En cuanto a no publicar en redes sociales ninguna foto de Claudia Zuazo por parte de Toledo Beat Festival, la protagonista recalca que estaba "en primera línea del escenario, a un metro del cantante principal y en la publicación salen todos los miembros menos yo; y no ha habido un atisbo de comprensión ni rectificación por su parte".

Respuesta del festival

Por el momento, Toledo Beat Festival no se ha pronunciado al respecto públicamente aunque según denuncia Zuazo, "la única reacción del festival ha sido ponerse en contacto con nuestra oficina para quejarse de mi comentario, tildándolo de populista y afirmando que estaba fuera de lugar y que sobraba".

"Ya es lo suficientemente difícil estar en la industria musical como mujer, como para que encima se nos intente silenciar cuando decidimos hablar al respecto de alguna de estas injusticias", expone.

"Quiero pensar que no fue un acto deliberado por parte de sus responsables, aunque la publicación del video-resumen del festival en sus redes pueda llevar a pensar lo contrario".

La integrante del grupo Niña Polaca continúa "los festivales, como gran altavoz que son, juegan un papel clave en esa igualdad por la que mucha gente piensa que no merece la pena luchar".

"Se nota el resquemor; molesta que hablemos claro, molesta que estemos ocupando cada vez más espacios. Y ante esto no hay que achantarse. Quiero pensar que esta situación no se va a repetir y que ninguna mujer va a tener que sentir que no puede decir lo que piensa por miedo a como pueda reaccionar un festival, un promotor, o cualquier otra persona, contra ella", concluye Claudia Zuazo.