Page, ante la ausencia de Sánchez al funeral del Papa: "No creo que haya causa política"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha restado importancia al hecho de que Pedro Sánchez no asista al funeral del Papa Francisco, asegurando que no cree que haya "causa política" en esa ausencia.

A preguntas de los medios en un almuerzo organizado por el Club Siglo XXI, García-Page ha considerado que España ya está representada "con la Jefatura del Estado" y con los ministros que acompañarán a los Reyes, además de que "se ha invitado a la oposición".

En un contexto similar como fue el funeral de Juan Pablo II, ha recordado que José Luis Rodríguez Zapatero, siendo presidente del Gobierno, sí que acompañó a los entonces Reyes de España, Juan Carlos y Sofía. "No sé si lo uno es mejor que lo otro, no hay una regla escrita sobre otro particular y cada uno decide en función de la coyuntura", ha apuntado, insistiendo en que no ve "más trasfondo".