Page responde a Montero: "La camiseta del PSOE no es una camisa de fuerza"

Tras conocerse los resultados de las elecciones en Galicia, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, felicitó al Partido Popular y a Alfonso Rueda por la mayoría absoluta y lanzó un mensaje de alerta al Gobierno de Pedro Sánchez "esta victoria tiene consecuencias nacionales". Unas declaraciones que fueron criticadas por la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, quien cargó contra Page diciéndole que "uno tiene que saber cuándo juega su equipo y qué camiseta lleva".

En este punto, Page se ha defendido diciendo "la camiseta del PSOE no es una camisa de fuerza" esta misma mañana en un foro organizado por El Confidencial en Toledo.

Además, el presidente de Castilla-La Mancha ha reivindicado que "lucha para que Puigdemont no le ponga una camisa de fuerza a instituciones del Estado".

Por su parte, Page ha pedido que el PSOE vuelva a ser el partido de los "grandes consensos" porque "el PSOE nunca ha sido ni populista ni frentista".

En torno a las críticas recibidas por sus compañero de partido, García-Page ha lamentado que hay quien considere un "sacrilegio" poder hablar de estas cuestiones, como él hace. "No te dejan. Enseguida te echan".

"Se está poniendo de moda contestar a argumentos políticos con ofensas o con insinuaciones un tanto ofensivas. Eso no lo voy a hacer", ha asegurado.

"Yo, como presidente de Castilla-La Mancha, la única camiseta que tengo es la de mi tierra. Pero como animal político, si quieren, como persona concienciada políticamente, yo siempre he tenido una sola camiseta, desde mucho antes de los que ahora las reparten. Siempre he tenido la misma camiseta. Y además he defendido la camiseta hasta el punto de conseguir siempre algún que otro trofeo", ha confesado García-Page.

"La camiseta del PSOE, y eso lo aprendí de niño, no es una camisa de fuerza, sino de libertad, donde además se pueden decir las cosas con el ánimo de mejorar. Es más, lucho por que Puigdemont no le termine de colocar una camisa de fuerza a todas las instituciones del Estado", ha concluido el presidente del ejecutivo castellanomanchego.