Elecciones Galicia 18F: El 18 de marzo, fecha de partida de la nueva legislatura

Después de la noche electoral del domingo, y a la espera del recuento del voto exterior, que podría variar un diputado por Ourense, el reparto de fuerzas arrojará una nueva composición para el Parlamento de Galicia. División que en estos momentos, y a la espera de esos sufragios de los residentes en el exterior, deja al PP con 40 diputados, al BNG con 25, al PSOE con 9 y a Democracia Ourensana con 1.

Este reparto se formalizará el próximo día 18 de marzo, suponiendo la cuenta atrás para la sesión de investidura de Alfonso Rueda. La fecha tendrá lugar, así, un mes después de la cita con las urnas, en lo que implicará el reinicio de la actividad parlamentaria.

Muchas serán las caras nuevas en este nuevo trayecto político. Por ahora, 39 diputados se estrenarán en las filas del Pazo do Hórreo. Un número que, previsiblemente, se incrementará si cesan como diputados, como viene siendo habitual hasta el momento, los conselleiros, secretarios y directores generales o delegados territoriales que engrosan las listas de la candidatura popular. Esta renuncia se ha producido durante las últimas legislaturas con la voluntad de centrarse en las tareas de gobierno.

Tras la constitución del nuevo Parlamento comenzarán a contar los plazos para la sesión de investidura de Alfonso Rueda, tras estrenarse como presidente electo el pasado domingo.

Tal y como recoge el libro de normas del Parlamento, la sesión de investidura se celebrará en el plazo de un mes, si bien la fecha todavía no ha sido fijada. Lo previsible es que no se demore demasiado, máxime viendo la voluntad de Rueda de que el Gobierno gallego no pierda el ritmo que venía marcando.

No obstante, el calendario laboral no favorece, con la Semana Santa justo después de ese 18 de marzo. En concreto, el Domingo de Ramos cae este año el 24 de marzo, dando inicio a las celebraciones de esos días y a las vacaciones. En este marco, parece lógico pensar que la sesión de investidura se desplace ya al mes de abril.

Lo que sí que tendrá lugar el 1 de abril es la apertura de la duodécima legislatura, toda vez que antes, el propio 18 de marzo, se habrá elegido la mesa del Parlamento.