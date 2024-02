María Jesús Montero carga contra García-Page: "Uno tiene que saber cuándo juega su equipo y qué camiseta lleva"

Como viene siendo habitual, cada vez que el barón socialista Emiliano García-Page critica alguna de las actuaciones de su formación, el Gobierno sale en tromba a reprocharle su actitud. Tras los pésimos resultados del PSOE en las elecciones gallegas del pasado domingo, donde el PSdeG perdió hasta cinco diputados y se quedó en el 14% de los sufragios, el presidente de Castilla-La Mancha pidió a su partido reflexionar y sacar conclusiones "desde la seriedad".

En este sentido argumentó que "si el PP no hubiera sacado mayoría absoluta, hoy hablaríamos de las consecuencias nacionales, no gallegas. Sería el principio de la decadencia". Así, manifestó que "si pasa lo contrario, la conclusión también tiene que ser nacional". Unas declaraciones que dejaban en evidencia a los "gurús" socialistas que insistían en analizar los resultados en clave gallega y no nacional. Es más, el barón socialista insistió en que "si el PP hubiera perdido la mayoría, el ganador hubiera sido Puigdemont", por lo que se alegraba de que el ganador hubiera sido Alfonso Rueda y no el líder independentista.

Sus declaraciones no han gustado dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez que, una vez más, ha entrado al trapo de García-Page. Una de las primeras en manifestarse ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha tachado de "incomprensibles" las palabras del líder socialista. En una entrevista en la Cadena Ser, la vicesecretaria general del PSOE, que ha dicho desconocer el contexto de esas afirmaciones, no ha tenido reparos en reprobar la actitud de su compañero de filas: "Uno siempre tiene que saber cuándo juega su equipo y cuál es la camiseta que lleva". Y por si esto no había quedado claro, ha insistido y le ha recordado al presidente de Castilla-La Mancha que "uno se alegra de que su marca, su equipo, coseche buenos resultados en los territorios". Por tanto, ha añadido, "todos los socialistas nos alegramos cuando hay un presidente autonómico que gana las elecciones con las siglas del PSOE y todos nos disgustamos cuando no es esa la realidad", en clara alusión a la felicitación que García-Page hizo al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Hay que señalar que el presidente castellano manchego sí tuvo buenas palabras para el candidato del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, al que mostró toda su solidaridad.