Qué hacer en Toledo durante las fiestas del Corpus Christi: Programa, conciertos y procesiones

Desde el año 1340 la ciudad de Toledo conmemora la festividad del Corpus Christi, una tradición arraigada en las estrechas y pedregosas calles del casco histórico de la ciudad imperial. Tan solo unos días no separan del inicio de esta celebración declarada de Interés Turístico Internacional.

La procesión del próximo jueves 30 de mayo posiblemente sea el momento más esperado por todos los toledanos y visitantes, sin embargo, el Ayuntamiento de Toledo ha desarrollado un extenso programa del Corpus 2024 repleto de actividades culturales, conciertos y eventos de ocio que comienzan este fin de semana y que se prolongará hasta el 2 de junio.

Este miércoles 22 de mayo comienza la Semana Grande de Toledo con el pregón anunciador del Corpus Christi 2024 a cargo de D. Francisco Cerro Chaves, Arzobispo de Toledo en el Teatro de Rojas a las 20.00 horas, la entrada será libre hasta completar el aforo.

Viernes 24 de mayo

A las 17.00 horas se inauguraran las carpas del recinto ferial de La Peraleda con motivo del Día de la Peñas donde se hará entrega de los pañuelos conmemorativos. Más tarde, a las 21.00 horas tiene lugar el Pasacalles Folklore que partirá desde la plaza de Zocodover hasta la plaza del ayuntamiento.

Una hora más tarde, las Semillas del Arte de la Puebla de Moltalbán, la Asociación Cultural Manuel de Falla de Villacañas, la Asoc. de Coros y Danzas Despertar, el Ayer de Villanueva de Alcaderte y los Coros y Danzas de Mora darán un concierto en la plaza del ayuntamiento.

Abraham Mateo, Walls, Soge Culebra, Mar Lucas aterrizarán en Toledo este 24 de mayo en Los 40 Pop Toledo Corpus presentados por el conocido locutor Tony Aguilar. El acceso a este concierto será libre y tendrá lugar en el recinto ferial de La Peraleda.

Cartel de los 40 Pop Toledo Corpus 2024 Los 40

Sábado 25 de mayo

Una de los actuaciones musicales más esperadas durante esta Semana Grande de Toledo será el sábado a las 22.00 horas en La Peraleda. El conocido grupo madrileño fundado en 2014 por Guillermo «Willy» Bárcenas, hijo del exsenador Luis Bárcenas, y Antón Carreño denominado 'Taburete' pondrá a la capital regional pata arriba con su repertorio de éxitos. Las pocas entradas que queden todavía pueden adquirirse en este enlace.

Domingo 26 de mayo

La mejor música electrónica del programa "808 Radio" de Radio Castilla-La Mancha se podrá disfrutar en el parque de la Vega desde las 13.00 horas hasta la 23.30 horas.

El dúo de humoristas sevillanos formado por los hermanos César Cadaval (el menor) y Jorge Cadaval (el mayor) conocidos como "Los Morancos" llegan a la ciudad de Toledo con su nuevo espectáculo "Bis a Bis" el próximo 26 de mayo a las 21.30 horas en el recinto ferial de La Peraleda con motivo de las fiestas del Corpus.

Los Morancos Antena 3

Lunes 27 de mayo

A las 21.00 horas está previsto un recorrido por el casco histórico del Concierto de Campanas por parte de la Escuela Municipal de Música y Danza Diego Ortiz.

Martes 28 de mayo

El recinto ferial de atracciones de La Peraleda conmemora el Día del Niño con precios populares.

Miércoles 29 de mayo

El Sr. Arzobispo presidirá la ofrenda floral de Toledo que tendrá lugar en la puerta de los Reyes de la Catedral Primada que contará con la participación de todos los colegios de la ciudad, todo ello, a partir de las 11.00 horas.

A las 19.30 horas se desarrollará la cabalgata anunciadora y el desfile de gigantones que estarán acompañados de la célebre "Tarasca" y de las bandas de música. El desfile partirá desde la plaza del ayuntamiento y seguirá el mismo recorrido que la procesión del jueves 30.

A las 22.00 horas se inaugura la Carrera procesional con la presencia de la Corporación Municipal precedida del Pertiguero. La carrera partirá desde la plaza del ayuntamiento y seguirá el mismo recorrido que la procesión del jueves 30. A la misma hora, Edurne y Depol protagonizarán el concierto de 'Cadena 100 Corpus' en el recinto ferial de La Peraleda cuya entrada es libre hasta completar el aforo.

Cartel del concierto 'Cadena 100 Corpus' en Toledo Cadena 100

Una hora más tarde, a las 23.00 horas, la orquesta 'Vulkano' hará bailar a los toledanos en la plaza de Zocodover.

Jueves 30 de mayo

El día grande de Toledo comenzará desde muy temprano ya que a las 8 de la mañana las bombas reales despertarán a todo aquel que siga en la cama. Una hora después se hará el desfile de gigantones y la célebre "Tarasca" que partirá desde la plaza del ayuntamiento.

A las 10.00 horas se celebrará la santa misa en solemnidad del Corpus Christi en la Catedral Primada de Toledo presidida por D. Francisco Cerro Chaves, arzobispo de Toledo. Una vez concluida la misa, la procesión del Santísimo Corpus Christi en la Custodia de Arfe que saldrá desde la puerta Llana de la Catedral y seguirá el recorrido que os mostramos en la siguiente imagen.

Recorrido de la procesión del Corpus Christi de Toledo 2024 Toledoentradas.es

Llegadas las 22.00 horas en la plaza del ayuntamiento tendrá lugar el espectáculo 'Aires de Zarzuela' a cargo de la Asociación y Fundación Musical Manuel de Falla. Una hora después, la mejor orquesta de España llega a Toledo, concretamente al recinto ferial de La Peraleda donde la orquesta 'Panorama' tiene preparado para los toledanos un espectáculo musical y visual sin precedentes.

Viernes 31 de mayo

Las palmas y el taconeo llegarán a la plaza del ayuntamiento con el XXXIX Festival de Flamenco 'Ciudad de Toledo' a las 22.00 horas. A esa misma hora, pero en La Peraleda, los mejores deejays del panorama nacional como son 'Alvama Ice', 'Ballesteros' y 'B Jones' harán saltar a todos los visitantes del 'Hit FM Corpus 2024'. Las entradas para este festival se pueden adquirir a través de la página web de giglon.

Sábado 1 de junio

La mejor música de cine en concierto aterriza en la plaza del Ayuntamiento de Toledo el próximo sábado 1 de junio a las 22.00 horas con 'Film String Quarter' y su espectáculo "Música de cine a la luz de las velas".

'Radiolé Corpus Toledo' presentado por el periodista Joaquín Hurtado promete mucho arte flamenco en La Peraleda a partir de las 22.00 horas. La entrada será libre hasta llenar el aforo.

Cartel de Radiolé Corpus Toledo 2024 Toledoentradas.es

Domingo 2 de junio

La Semana Grande de Toledo concluye con dos últimos actos culturales, por un lado, en la plaza del ayuntamiento a las 22.00 horas la banda 'Unión Musical Benquerencia' realizará tributos a grandes músicos como: Aretha Franklin, Boney M, The Jackson Five, Roxette, Dire Straits, Bon Jovi, Guns N’ Roses, entre otros, por otro lado, 'Senda Producciones' será la encargada del concierto 'Queen for Kids' a las 21.30 horas en el recinto ferial de La Peraleda.