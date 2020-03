Los donantes de sangre serán convocados a través de un SMS por el COVID-19

Las provincias de la Comunidad organizarán las extracciones de sangre vía SMS en torno a su cartera de donantes habituales, según ha precisado este jueves el presidente de la Hermandad de León y de la Fundación Nacional Fundaspe, Martín Manceñido.

“Así nos lo han indicado desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl)”, ha asegurado Manceñido sobre un procedimiento ya adoptado en Madrid y País Vasco que persigue “limitar el número de desplazamientos” durante el estado de alarma decretado ante la expansión del coronavirus COVID-19.

En la provincia, según ha recordado Manceñido, cerca de 15.000 leoneses y 5.000 bercianos figuran en la base de datos."Son cerca de 20.000, pero las donaciones anuales se sitúan en el en torno de las 16.000. De este modo, si a los tres años no han acudido a la llamada, se les da de baja como donantes activos", según ha explicado sobre un censo que representa aproximadamente el siete por ciento de la población en edad de donar, es decir, entre los 18 y 65 años.

Las extracciones no pueden parar. Eso sí, se han modificado algunas rutinas para extremar las medidas de precaución.En este sentido, la Hermandad de Donantes de Sangre de León ha apostado por suspender las colectas y centrar la actividad en la sede del número 5 de la calle Ramiro Valbuena, a donde se ha trasladado el punto fijo de donación situado en el centro de salud de José Aguado.

En la Comunidad se precisan 450 donaciones de sangre diarias para poder cubrir las necesidades de componentes sanguíneos de los centros asistenciales. A pesar de que esta situación extraordinaria ha paralizado las intervenciones quirúrgicas programadas, siempre hay necesidades que atender."La gente no sale a la calle y, en consecuencia, hay menos accidentes de tráfico, deportivos o laborales. Sin embargo, no nos podemos olvidar de las operaciones urgentes y de unos enfermos oncológicos que no pueden esperar", ha señalado Manceñido.

A este respecto, según ha puesto de relieve, aunque las reservas se encuentran en “unos niveles razonables”, sería importante la donación de plaquetas.El plasma -que se congela- puede durar hasta dos años, mientras los glóbulos rojos -conservados a entre dos y ocho grados centígrados- caducan a los 42 días. Pero las plaquetas, utilizadas en pacientes con cáncer o leucemia, no llegan a la semana de vida a temperatura ambiente y en agitación horizontal.Y para conseguir una bolsa de ellas, lo se denomina un “pool", hacen falta seis donaciones.En principio la próxima semana se reanudarán algunas colectas en pueblos y la unidad móvil volverá a la plaza de San Marcelo todos los miércoles”, ha concluido Manceñido.