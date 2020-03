“Un SOS con mayúsculas”. Ese es el llamamiento desesperado que lanzó el alcalde de Soria, Carlos Martínez, al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León para que “pongan el foco” en una ciudad que está siendo muy castigada por la pandemia del coronavirus.

El regidor, en una entrevista en la Cadena SER, aseguró que "necesitamos que nos doten de un hospital de Campaña, medios y recursos de personal porque nos morimos”. En ese sentido, explicó que aunque el número oficial de fallecidos víctima del Covid-19 en la capital soriana es de 37 personas, denunció que no se trata de “datos reales” ya que la provincia ha registrado este mes de marzo 246 fallecidos, cuando en el mismo periodo del año precedente los muertos ascendieron a 82, una cifra que, en su opinión, es la de muestra “el alcance del problema”.

Tras explicar que las camas UCI están al cien por cien en Soria, y se están trasladando los pacientes a Valladolid y Burgos, destacó que la provincia se mantiene a la cabeza en España en los ratios estadísticos de contagiados y fallecidos. “Mientras la estadística de infectados en España es del 0,10 y en Castilla y León es del 0,12, en Soria la triplicamos, es del 0,3. Nos dicen que llevamos 14 fallecidos oficiales por Covid-19 en Soria; es España la estadística está en 7 muertos por cada 1.000 habitantes, en Castilla y León en 6 por cada mil habitantes pero en Soria se fija en 15,8 habitantes muertos por cada mil, duplicamos la cifra nacional”, aseguró.

Martínez señaló que desconoce cuál es la solución ideal, “si un hospital de campaña, o personal sanitario en el Hospital Virgen del Mirón o en el Centro de Referencia Estatal pero es momento ya sin demora de que las autoridades nacionales reconozca la gravísima situación que atravesamos y nos pongan los materiales para atender a la población”.

“Aquí no tenemos de nada, ya no solo faltan respiradores y camas UCI, es que no tenemos una bolsa de trabajo siquiera de auxiliares de enfermería de la echar mano, no hay personal en Soria, no hay clínicas privadas que suplan las carencias de la sanidad pública, tienen que poner el foco ya en Soria y traer medios materiales y recursos personales para afrontar un mal endémico que afecta más que a las grande urbes en una situación de crisis sanitaria, que es la despoblación”, afirmó el alcalde lanzando “un grito de ayuda de desesperación absoluta”.

Preocupación “entendible”

Ante estas declaraciones y a pregunta de los periodistas, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, afirmó que entiende el llamamiento de ayuda y la preocupación de Carlos Martínez, por el elevado número promedio de afectados de coronavirus en su provincia y la situación en el Hospital Santa Barbara, pero pidió que se mantenga la “calma y el sosiego” porque se da respuesta a través del plan de contingencia.

Por este motivo, le trasladó un mensaje de tranquilidad porque se trabaja en red en la Sanidad de Castilla y León “en la que los hospitales grandes ayudan a los pequeños, han aumentado en cuatro puestos la UCI, se han destinado dos respiradores y el material llega".

Respecto de la petición de un hospital de campaña la consejera reiteró que, si en algún momento fuera necesario, se tendrá que abrir con la dotación de personal y medios ya que no quieren espacios sin contar con lo necesario para tratar a los pacientes.