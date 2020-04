Ingresa en prisión un joven de 19 años que aprovechaba el estado de alarma para robar

Tiene 19 años, Incumplió la obligación de confinamiento durante cuatro ocasiones y la última de ellas la aprovechò para robar. Ello le ha llevado a prisión por ser un peligro para la salud pública y distraer a los agentes de las Fuerzas de Seguridad de las funciones prioritarias que tienen en estos momentos. Así lo acordó hoy mismo el juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arenas de San Pedro (Ávila), después de condenarle a cuatro meses de prisión por un delito de desobediencia tras ser detenido durante un robo, en la cuarta ocasión que incumplía el confinamiento. Esta última detención sucedió ayer, cuando fue sorprendido por agentes de la Guardia Civil cometiendo un delito de robo con fuerza en una vivienda de la localidad. Los apercibimientos previos no tuvieron efecto alguno.

Por ello, y pese a que la pena es inferior a dos años de prisión y no cuenta con antecedentes penales, la magistrada decidió no suspender la condena, como suele ser habitual en estos casos, y ordenó su ingreso en prisión provisional para evitar, no sólo que siga burlando el estado de alarma y las limitaciones a la movilidad, sino que se aproveche de esta situación de emergencia para cometer robos.f

Según se recoge en el auto de prisíon, existen “indicios suficientes” de que el joven, está “aprovechando el bajo índice de movilidad para cometer actos contra la propiedad, como el robo con fuerza en casa habitada que también se reflejaba en el atestado iniciador de este procedimiento”, delito por el que se sigue una investigación distinta.

Además, la jueza añade que no puede desconocerse que “en la actual situación de estado de alerta, pone en riesgo la salud pública, al poder constituir el mantenimiento del contagio, y que aconseja que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan tener cierta rapidez de movimientos, en lugar de perseguir a las personas que, contumazmente, quebrantan las directrices del Real Decreto regulador del estado de alarma”.