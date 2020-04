En tiempos de crisis, una de las máximas que se comparten es la del deber de reinventarse. Y en esa tarea se mantienen implicados las distintas Áreas y Servicios de la Diputación, mientras sigue el Estado de Alarma y se hace imposible continuar con rutinas instaladas desde hace tiempo en el corazón de la provincia y los segovianos. Precisamente una de esas rutinas que se han visto obligadas a detenerse, al menos de forma temporal, es la de las visitas de los tres Bibliobuses a los diferentes municipios de la provincia y, con ello, el acercamiento de los libros y la lectura a los adultos y, de forma especial, a los niños.

Por este motivo, desde este servicio educativo y cultural de la provincia de Segovia se ha querido apostar por implicar a los autores y libreros segovianos en una actividad que dará inicio mañana lunes y que pretende prolongarse a lo largo del tiempo que dure el confinamiento.

El mensaje ‘El Bibliobús se queda en casa, yo me quedo en casa… y tú nos cuentas’ encabeza una iniciativa para la que se ha pedido a los autores de la provincia la lectura o interpretación de un cuento en vídeo para que pueda ser compartido a través de las redes sociales y seguido por los más pequeños, con el objetivo de que los más pequeños de la casa principalmente así como aquellos que aún no han descubierto el mundo de la lectura, no pierdan el interés por las palabras y las historias, según informan fuentes de la institución que preside Miguel Ángel de Vicente.

“Queremos hacer más llevadera para los niños de nuestra provincia la situación de alarma a la que nos enfrentamos por el COVID19”, señala Pilar Martín, una de las bibliotecarias de los Bibliobuses, quien, junto a sus compañeras Esmeralda Arribas y María Jesús Artalejo, se ha puesto en contacto con varios escritores y libreros segovianos para proponerles “leer, interpretar, escenificar y mostrar sus creaciones o las de otros autores, dando rienda suelta a la profesionalidad y buen hacer que siempre les ha caracterizado”. Para Pilar Martín, “los niños son unos héroes porque nos están enseñando mucho estos días a los adultos con su actitud, su comportamiento, su adaptación a las circunstancias y su paciencia”, por lo que tanto ella como sus compañeras quieren dedicarles esta actividad que, esperan, compense de algún modo la ausencia de los Bibliobuses por las carreteras provinciales.

Este proyecto, para el que se está barajando su extensión en otro formato a lectores adultos -pues para ellos también realizan sus rutas los Bibliobuses de la Diputación- dará inicio con la lectura de ‘Coronavirus no es un príncipe (ni una princesa)’, cuento escrito recientemente por María Coco, y continuará con la publicación de nuevos vídeos los lunes, miércoles y/o viernes. Además de la periodista segoviana, los propietarios de las librerías Diagonal e Ícaro y otros autores como la reconocida poeta Elvira Sastre, Marisa Alonso o el grupo educativo Yo, contigo, formado por Celia Matarranz y Jacob Hernando, ya han confirmado su colaboración. Desde la Diputación de Segovia se quiere animar al resto de autores infantiles de la provincia para que participen y compartan sus creaciones, para lo que pueden enviar sus vídeos por WhatsApp a Pilar Martín en el número 638 720 586.