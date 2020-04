Los fallecidos a causa del Covid-19 en Castilla y León se cuentan por cientos pero, además de estos decesos, hay otros que preocupan y mucho a la consejera de Sanidad, Verónica Casado: los de los enfermos graves sin coronavirus.

En este sentido, hizo un llamamiento a estos pacientes para que consulten su urgencia, de haberla, a través del 1-1-2 “ya que hay casos en los que el tiempo es determinante como un infarto o un ictus”, dijo. “En los casos en los que de miedo ir al hospital lo mejor es llamar primero al 1-1-2 para que cuenten lo qué les pasa y se pueda movilizar el recurso que se requiera”, explicó Casado.

Así, insistió en que le preocupa que la tasa de mortalidad se pueda incrementar por enfermedades no Covid durante la cuarentena por no acudir al hospital y recordó que el acceso a las urgencias es distinto dependiendo de si se tiene algún problema respiratorio o no.

Por otro lado, también aseguró compartir con el TSJCyL la decisión de este organismo judicial de intentar aclarar el incremento de fallecimientos en marzo y abril de este año y su posible relación con la pandemia.

En concreto, esta medida consiste en que el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, ha acordado, en ejercicio de sus facultades de inspección, solicitar a los Juzgados de Registro Civil de los partidos judiciales de Castilla y León todos los datos sobre fallecimientos certificados durante los meses de marzo y abril del presente año, así como los de 2018 y 2019.

“No me puede parecer mejor la iniciativa”, manifestó Casado, quien recordó que la Junta también ha demandado a los registros los datos sobe decesos para saber el número de fallecidos por el coronavirus y consideró que se debe saber los confirmados y los casos sospechosos y señaló que también su departamento ha ordenado a los profesionales que cumplimenten perfectamente los partes de defunción, con el fin e poder hacer un seguimiento de las cifras reales de fallecidos por el Covid-19.

Con los datos actuales puede haber un “cincuenta por ciento de exceso de mortalidad” con coronavirus,manifestó la consejera.

Baja la presión en las UCI

En cuanto a las Unidades de Cuidados Intensivos, a día de hoy hay 1.785 personas ingresadas en los hospitales de la Comunidad, de ellas 1.481 en planta y 304 en las UCI, con cuatro menos que ayer, lo que representa el 17 por ciento del total de las hospitalizaciones. Estas cuentan en la Comunidad con 532 camas extendidas, de las que 304 están ocupadas por enfermos Covid.

Sobre la ocupación por provincias:

En Ávila son 12 camas as ocupadas por enfermos de Covid-19 de 22.

En Burgos, 46 de las 82 existentes.

En León, 36 de 59 y en El Bierzo, diez de 18.

En Palencia, 22 de las 32 camas de la UCI extendida.

En Salamanca, 44 de 93;.

En Segovia, 21 de 27.

En Soria, 18 de 27 camas.

En el Clínico de Valladolid, 41 de 80 puestos UCI y en el Río Hortega, 43 de 61.

Finalmente en Zamora están ocupadas por afectados 10 camas de 25.

Los hospitales tienen una tasa de ocupación del 54 por ciento y del 68 por ciento en las UCIs extendidas. Eso sí, Casado señaló que las UCI tienen un uso muy superior al normal al estar extendidas en otras áreas de los hospitales, lo que supone contar con más medios y más profesionales de otros servicios, por lo que señaló que las unidades de cuidados intensivos de la Comunidad han incrementado sus recursos entre un 170 y un 250 por ciento.